«Відмовимося від «Північного потоку-2». Німецький дипломат зробив сенсаційну заяву

Дипломат озвучив рішучі наміри Німеччини у разі ескалації напруженості в регіоні

Німеччина відмовиться від введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» у разі нападу Росії на Україну. Це в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita передрік посол ФРН у Польщі Арндт Фрайтаг.

«Я не можу собі уявити запуск «Північного потоку-2» після того, як Росія атакує Україну», – сказав дипломат, додавши, що про таку реакцію Берлін вже може попередити російське керівництво.

Разом із тим Фрайтаг виявився не готовий озвучити інші кроки, які зробить Німеччина в разі подальшої ескалації напруженості в регіоні. Він зазначив, що не хоче будувати здогади про масштаби можливого вторгнення, так як це «ризиковано».

«Зверніть увагу, що Путін не говорить нам, що він збирається робити. Ми спостерігаємо тільки величезну концентрацію російських військ навколо України. Але що він буде робити – ми не знаємо. Тому і ми не повинні зараз озвучувати нашу детальну реакцію», – сказав Фрайтаг.

При цьому дипломат визнав, що будь-які нові санкції проти Кремля «будуть дорого коштувати» німецькій економіці, оскільки присутність Німеччини на російському ринку можна вважати значною.

«Але ми готові піти на жертви, щоб запобігти чомусь незрівнянно гіршому – війні», – резюмував Фрайтаг.

До слова, проєкт російського газопроводу «Північний потік-2» не відповідає енергетичній політиці Євросоюзу. Вона передбачає в тому числі декарбонізацію. Про це йшлося у повідомленні виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

Нагадаємо, нещодавно заступниця держскретаря США запропонувала прокачувати через «Північний потік-2» горілку.

Також «Нафтогаз» вказав на прогалину в сертифікації «Північного потоку-2».

До слова, Німеччина пригрозила Росії санкціями проти «Північного потоку-2».

Раніше США пояснили, що буде з «Північним потоком-2» у разі вторгнення РФ в Україну.

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