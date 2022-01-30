Великобританія вдвічі збільшує чисельність військ в Естонії у складі НАТО

Зараз Великобританія командує батальйоном НАТО в Естонії чисельністю 1,2 тис. осіб, з яких близько 900 є підданими Королівства

Влада Великобританії у два рази збільшує військовий контингент в Естонії, який діє у складі багатонаціонального батальйону НАТО. Про це йдеться в опублікованій у неділю статті глави МЗС Сполученого Королівства Ліз Трас у газеті The Daily Telegraph.

«Наші дипломатичні зусилля поєднуються із заходами стримування. Ми пропонуємо НАТО (поставити в регіон) додаткові літаки, військові кораблі і фахівців. Ми вдвічі збільшуємо чисельність військовослужбовців в Естонії, а також приводимо в стан боєготовності авіаносець HMS Prince of Wales на випадок, якщо напруга буде наростати. Ми більше всіх в Європі з країн НАТО витрачаємо коштів на оборону, а тому ми готові розмістити наші сили», – зазначила керівниця британського зовнішньополітичного відомства.

У той же час Трас закликала шукати дипломатичні варіанти зниження напруженості в Європі.

«У нас серйозні наміри поліпшити безпеку для всіх. На тижні США і НАТО винесли на обговорення субстантивні пропозиції в ряді сфер, щоб підвищити транспарентність і знизити ризики. Разом ми закликаємо Росію сісти за стіл переговорів на основі ключових принципів свободи, демократії та верховенства права. Альтернативний шлях може обернутися трагедією: вторгнення неминуче призведе до великих страждань і серйозних економічних наслідків за допомогою санкцій», – вказала вона.

«М'яч на російській стороні. Я продовжу обговорення теми з нашими союзниками і безпосередньо з Москвою для пошуку дипломатичного рішення. Але я також готова зробити необхідні кроки, щоб пояснити, якими будуть наслідки від триваючої войовничості», – написала Трас.

Зараз Великобританія командує батальйоном НАТО в Естонії чисельністю 1,2 тис.осіб, з яких близько 900 є підданими Королівства. Тепер число британських військовослужбовців у республіці збільшиться до 1,8 тис., крім того, 140 британських військовослужбовців зараз числяться у складі багатонаціонального батальйону Альянсу в Польщі під командуванням США.

Рішення розмістити батальйони НАТО в Естонії та Польщі, а також в Латвії та Литві було прийнято на саміті Організації у Варшаві в 2016 році.

Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наступного тижня Великобританія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.