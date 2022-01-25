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    Події в Україні

    Військові розпочали навчання з новою британською зброєю (фото)

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    Військові розпочали навчання з новою британською зброєю (фото)
    фото: Павло Ткачук/Facebook

    Українські військові вчаться застосовувати протитанкові ракетні комплекси Nlaw

    Сьогодні, 25 січня, у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

    «Старичі – Львівська область, військові навчаються застосуванню нового озброєння Nlaw. Навчальний процес відбувається швидкими темпами», – йдеться у повідомленні.

    Заняття проводять у 184 Навчальному центрі Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, про це повідомив її начальник Павло Ткачук.

    «Вже невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів. Переконаний, спільними зусиллями ми захистимо нашу Батьківщину від будь-яких зазіхань агресора», – зазначив він.

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    Військові розпочали навчання з новою британською зброєю (фото)
    Військові розпочали навчання з новою британською зброєю (фото)
    Військові розпочали навчання з новою британською зброєю (фото)

    Як раніше повідомлялось, 18 лютого в Міноборони України повідомили, що ЗСУ отримали від Великої Британії оборонну допомогу. Йдеться про протитанкові керовані ракети Nlaw - спільну розробку Британії та Швеції. В Міноборони запевнив, що надані засоби будуть використані лише для самооборони.

    Зазначимо, що британський прем'єр Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії до України може початися з наступу на Київ. Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.

    Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що українцям не потрібно збирати «тривожні валізи».

    Тим часом командувач ООС назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.

    Додамо, що Україна просить допомоги іноземних урядів через російську агресію. Народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради України до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії. У цьому зверненні Україна хоче знати чіткі терміни вступу до НАТО.

    Читайте також: Сім кіл пекла добровольців. Як потрапити до лав територіальної оборони?

    Теги: ЗСУ зброя Міноборони війна військові навчання військові Велика Британія навчання озброєння
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    Військові розпочали навчання з новою британською зброєю (фото)