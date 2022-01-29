Військові випробували надані Британією протитанкові системи (фото, відео)

«Британські подарунки» дуже сподобалися нашим бійцям

На Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему Nlaw, яка вже є на озброєнні Збройних сил. Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, Nlaw вважають одними з найефективніших сучасних гранатометів для ведення боїв у містах.

«Хитромудра конструкція робить Nlaw незамінною зброєю під час оборони міста. З ним можна відбивати танкову атаку навіть тоді, коли броньована машина противника вже поруч з бійцем, за кілька десятків метрів. Причому необов’язково, щоб ракета влучила. Датчик спрацює на метал навіть тоді, коли вона просто пролетить над танком», – пояснив журналіст.

Цаплієнко зазначив, що «британські подарунки» дуже сподобалися нашим бійцям.

Нагадаємо, 25 січня у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

18 лютого в Міноборони України повідомили, що ЗСУ отримали від Великої Британії оборонну допомогу. Йдеться про протитанкові керовані ракети Nlaw - спільну розробку Британії та Швеції. В Міноборони запевнив, що надані засоби будуть використані лише для самооборони.

Зазначимо, що британський прем'єр Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії до України може початися з наступу на Київ. Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що українцям не потрібно збирати «тривожні валізи».

Тим часом командувач ООС назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.

Додамо, що Україна просить допомоги іноземних урядів через російську агресію. Народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради України до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії. У цьому зверненні Україна хоче знати чіткі терміни вступу до НАТО.