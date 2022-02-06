Зеленський може виступити на Мюнхенській конференції, Путін приїздити відмовився

Голова конференції Вольфганг Ішингер направив запрошення президенту України

Президента України Володимира Зеленського запросили до Мюнхена на конференцію із безпеки. Що стосується інших учасників, то вже відомо, що президент Росії Володимир Путін відмовився від приїзду, повідомляє DW.

Повідомляється, що Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) пройде в середині лютого в очному форматі. На ній точно виступить федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, очікується приїзд віце-президентки США Камалли Харріс, але формально її участь поки не підтверджена.

За словами глави MSC Вольфганга Ішингера, загалом очікується участь приблизно 35 глав держав і урядів. Проте вже відомо, що російський президент Володимир Путін відмовився від приїзду.

«Я ні в якому разі не хочу виключати Росію. Чи скористається Москва можливістю не тільки представити свою позицію в листах США і НАТО, а й викласти її ще раз перед компетентною і високопоставленою публікою, залежить тільки від неї», – підкреслив Ішингер допустивши, що у Путіна при бажанні буде можливість виступити онлайн.

Крім того, запрошення направлені президеннту України Володимиру Зеленському, генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу і главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Китай представлятиме міністр закордонних справ Ван І, також обговорюється приїзд президента Франції Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки вперше за два роки відбудеться в очному форматі, вона пройде з 18 по 20 лютого 2022 року.

У січні президент Володимир Зеленський запропонував провести тристоронній саміт із президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним стосовно деескалації військового напруження з російськими військами.

Натомість Білий дім заявив, що Путін повинен визначити, який шлях він обере: чи подальша ескалація й санкції, чи діалог.

Як відомо, 3 лютого відбувся офіційний візит до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Прилетівши до Києва, турецький лідер зазначив, що прибув на запрошення президента Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

У січні Ердоган кликав Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності».