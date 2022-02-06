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    Німеччина підтвердила відмову постачати зброю Україні

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    Міноборони Німеччини вкотре відмовляє постачати зброю ЗСУ - Німеччина підтвердила відмову постачати зброю Україні
    Міноборони Німеччини вкотре відмовляє постачати зброю ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    Німеччина продовжує наполягати на мирному вирішенні конфлікту з Росією

    Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у черговий раз повторила відмову постачати зброю Україні на тлі можливого вторгнення Росії. Берлін виступає за мирний шлях вирішення конфлікту, повідомляє Handelsblatt.

    «У федерального уряду вже давно є чітка позиція – навіть у попередні законодавчі періоди – ми не доставляли зброю у кризові зони, щоб не допустити там подальшої ескалації», – заявила Ламбрехт.

    За її словами, на сьогодні триває діалог щодо мирного врегулювання.

    «В українському конфлікті у нас є партнери по переговорах, які повернулися за стіл переговорів – наприклад, у Раді Росія-НАТО і в нормандському форматі. Ось чому зараз наше завдання – знизити ескалацію. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом», – додала міністерка оборони Німеччини.

    До слова, віцепрем'єр Резніков здивований «допомогою» Берліна. Також очільник Міноборони казав, що Україна не сприймає офіційну позицію німецької влади щодо постачання нам зброї адже, фактично, вона ставить під загрозу безпеку Європи та заохочує агресора.

    Раніше стало відомо, що на тлі загрози повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, замість летальної зброї Німеччина поставить Україні захисні шоломи.

    Натомість прем'єр Естонії закликала Німеччину надати допомогу Україні.

    Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на німецьких та естонських чиновників повідомило, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва з Естонії в Україну. Автори матеріалу зробили висновок, що позиція ФРН свідчить про розбіжності на Заході щодо України.

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    Теги: ЗМІ США Німеччина Міноборони Україна Берлін озброєння
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    Німеччина підтвердила відмову постачати зброю Україні