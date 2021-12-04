Опозиція Естонії вимагає не ратифікувати договір про кордон із Росією

Заклики опозиції зумовлені міграційною кризою на кордонах Латвії, Литви та Польщі та напруженою ситуацією біля українського кордону

Опозиційна парламентська партія Isamaa («Вітчизна») закликала уряд Естонії утриматися від подальших консультацій із Росією про можливість ратифікації договору про кордон з урахуванням нинішньої геополітичної ситуації, повідомила в суботу пресслужба партії, пишуть ЗМІ.

В опублікованій у суботу політичній заяві ради уповноважених Isamaa зазначається, що в регіоні виникло протистояння, яке вимагає від естонського уряду відмовитися від ратифікації договору про кордон з РФ.

«Рада уповноважених партії висловила переконання, що продовження переговорів на тему ратифікації договору про кордон є безвідповідальним і говорить про недооцінку небезпеки, що виходить від Російської Федерації. Одночасно партія Isamaa закликає уряд значно прискорити будівництво захисних загороджень і систем спостереження на кордоні з Росією», – йдеться у повідомленні.

За словами голови Isamaa Хелера-Валдора Сеедера, за нинішніми планами, облаштування кордону має завершитися у 2026 році, але партія переконана, що провести ці роботи можна значно швидше.

«Надходження в держскарбницю зараз хороші, і, якщо зміцнення кордону дійсно є для уряду пріоритетом, знайти в найближчу пару років додатково кілька десятків мільйонів євро-завдання для Естонії цілком реальне», – заявив Сеедер.

Між Естонією і Росією немає юридично оформленого кордону. Спочатку прикордонний договір був підписаний у 2005 році в Москві. Однак естонська сторона при його ратифікації включила в преамбулу згадку про дієвість Тартуського мирного договору 1920 року, на підставі якого проходив довоєнний кордон. Москва розцінила цей крок як спробу Талліна зарезервувати в майбутньому право на територіальні домагання і відкликала свій підпис.

Тартуський мирний договір був укладений 2 лютого 1920 року. Згідно з угодою, Радянська Росія стала першою у світі державою, яка визнала незалежність Естонії, також була встановлена лінія державного кордону між двома країнами. За договором до Естонії відійшла частина Псковської губернії (так званий Печорський край, нині Печорський район Псковської області Росії), території на правобережжі річки Нарова (Нарва, нині території в Ленінградській області). У 1944 році ці території були повернуті РРФСР.

У 2014 році главами МЗС двох країн був підписаний новий договір. Цей документ має бути ратифікований парламентами обох держав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Естонії хочуть, щоби до 2035 року у всіх державних школах навчання велося естонською мовою.

Нагадаємо, в Естонії розпочалися роботи з будівництва тимчасових загороджень на перших ділянках сухопутного кордону з Росією в Нарві на північному сході країни, а також на берегах річки Піуза (Piusa) на південному сході республіки.