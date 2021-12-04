Естонія планує відмовитися від російської мови у школах

В Естонії планують, щоби до 2035 року у всіх державних школах навчання велося естонською мовою

Обсяг навчання естонською мовою в російських школах буде збільшений спочатку до 40%

В Естонії хочуть, щоби до 2035 року у всіх державних школах навчання велося естонською мовою. Про це пише видання Err.ee.

«Третя стратегічна мета Плану розвитку естонської мови (2021-2035) – перейти до 2035 року на освіту естонською мовою, тобто навчання в школах та дитячих садках, що фінансуються державою та місцевою владою, має вестися естонською мовою», – йдеться у плані міністерства освіти і науки країни.

Міністерка освіти і науки Лійна Керсна розповіла, що план передбачає перехідні періоди, згідно з якими обсяг навчання естонською мовою в російських школах буде збільшений спочатку до 40%, потім до 60% і до 2035-го – до 75%.

Керсна пояснила, що вимога про вивчення 75% предметів естонською мовою пов'язана з тим, що чверть предметів – це іноземні мови.

«25% обсягу навчання у загальноосвітніх школах вже складають іноземні мови. Тому ми говоримо, що викладання предметів має проводитися переважно естонською мовою, а решта – іноземною мовою», – сказала вона.

Міністр зазначила, що з кожним роком зростає частка дітей, у яких рідна мова не є естонською, і зараз у школах з естонською мовою навчання навчається понад 5 тис. таких дітей.

«Так що змішана школа вже створюється за бажанням батьків. Але згідно з цим планом дій, у нас немає намірів примусово закривати школи. Швидше, ми хочемо, щоб сьогоднішні російськомовні школи, які складають 14% усіх шкіл, стали б школами із зануренням, де крок за кроком дедалі більше предметів викладається естонською мовою», – сказала Керсна.

У той же час вона визнала, що в російськомовних школах зараз відчувається гостра нестача вчителів, які можуть викладати естонською мовою.

Нагадаємо, в Естонії розпочалися роботи з будівництва тимчасових загороджень на перших ділянках сухопутного кордону з Росією в Нарві на північному сході країни, а також на берегах річки Піуза (Piusa) на південному сході республіки.

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