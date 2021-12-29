Естонський президент застеріг від переговорів з Путіним поодинці

Каріс також заявив, що готовий зустрітися з російським президентом, якщо надійде таке запрошення

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що вважає розумним проведення переговорів із главою російської держави Володимиром Путіним не самотужки. Про це Каріс заявив в інтерв'ю ERR.

Свої слова про групові переговори з Путіним він пояснив тим, що всі держави Північноатлантичного альянсу чи країни Європи мають бути разом.

«Сьогодні ситуація порівняно складна, і вона змінюється майже щодня. Але зараз я вважаю розумним, що переговори з Путіним повинні вести не я сам і не президент США, а країни НАТО чи країни Європи всі разом. Думаю, зараз це найважливіше завдання», – зазначив президент Естонії.

Каріс також заявив, що готовий зустрітися з російським президентом, якщо надійде таке запрошення.

«Звичайно, якщо надійде подібне запрошення, необхідно буде на нього реагувати. Якщо будуть підстави для зустрічі з Путіним, це потрібно буде зробити», – розповів естонський лідер.

Раніше естонський прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що виступає проти проведення діалогу між Росією та Євросоюзом на найвищому рівні.

До слова, п'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко пояснив, чому не проводив прямих перемовин ні з президентом Росії Володимиром Путіним, ні з ватажками самопроголошених республік.