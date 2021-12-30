«Дали дві хвилини на збори»: експрезидент Афганістану розповів, як тікав з Кабула

Колишній президент Афганістану Ашраф Гані зізнався, що готовий взяти на себе провину за падіння Кабула

За словами Гані, коли таліби захопили Кабул, він навіть не здогадувався, що цей день стане його останнім на посаді президента

Колишній президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що його від'їзд з Кабула в серпні цього року був необхідний, щоб запобігти руйнуванню столиці Афганістану. За його словами, він дізнався, що залишає країну тільки в літаку, пише ВВС.

За словами Гані, 15 серпня, коли таліби захопили Кабул, він навіть не здогадувався, що цей день стане його останнім на посаді президента країни. Він зізнався, що остаточне розуміння про подію прийшло до нього тільки на борту літака, який доставив його з Афганістану в Узбекистан, а далі – в Об'єднані Арабські Емірати.

«На адресу колишнього президента неодноразово звучала різка критика, що він покинув Кабул у вирішальний момент, проте сам Гані заявив, що це було необхідно не тільки для його безпеки, але і для збереження міста», – пише видання.

Наступ талібів

За словами Гані, прихильники «Талібану» спочатку погодилися не входити в Кабул, «але через дві години від цієї обіцянки нічого не залишилося».

«Два різних угруповання талібів наступали з двох сторін, – пояснив Гані. – Була величезна загроза, що між ними спалахне масштабний конфлікт, який призведе до руйнування п'ятимільйонного міста і занурить життя людей в хаос».

Евакуація

Гані каже, що дав згоду на евакуацію з Кабула своєї дружини і радника з національної безпеки, а сам повинен був чекати автомобіля, щоб відправитися в міністерство оборони країни. Цей автомобіль так і не приїхав. Замість водія до нього прийшов глава президентської охорони і сказав, що, якщо Гані продовжить опір, то всіх уб'ють.

«Він дав мені не більше двох хвилин», – заявив Гані.

За його словами, він повинен був готуватися до вильоту в Хост, але йому повідомили, що місто впало.

«І Джелалабад теж. Я не знав, куди ми полетимо. Тільки після зльоту стало ясно, що ми залишаємо Афганістан. Все це було дуже несподівано».

У свою чергу Гані заперечує, що вивіз з собою велику суму грошей, і просив провести розслідування, яке доведе його невинність.

Визнання провини

Гані визнав, що на посаді президента робив помилки, в тому числі «припускав, що терпіння міжнародного співтовариства буде нескінченним». Однак він вважає, що причиною падіння його уряду стала угода між талібами і тодішнім президентом США Дональдом Трампом про виведення американських військ з Афганістану.

Через три місяці після подій в Афганістані Гані зізнався, що готовий взяти на себе провину за падіння Кабула, зокрема, він вважає, що надмірно довіряв «нашим міжнародним партнерам».

До слова, на днях таліби ліквідували виборчу комісію.