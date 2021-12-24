Президент Естонії відповів на вимоги Росії

Естонський президент заявив, що боятися Росії не можна в жодному разі

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що про обговорення вимог Росії щодо гарантій безпеки не може бути й мови. Про це повідомляє телеканал ETV.

«З вимогами Росії просто. Їх потрібно просто відкласти та виступити зі своїми думками. Якщо ми почнемо їх обговорювати одне за одним, то, гадаю, у нас і виникне проблема. Зрештою, відносини з Росією колись повинні будуть увійти в якісь розумні рамки. Ніхто не хоче ескалації. Але про обговорення цих пунктів, на мою думку, не може бути й мови», – заявив Каріс.

Він заявив, що боятися Росії не можна в жодному разі.

«Страх – дуже сильне почуття. Я не думаю, що когось слід боятися, просто треба стримувати. Ми маємо йти нога в ногу з союзниками і не дозволяти розколювати себе, що, зрозуміло, є однією з цілей сьогоднішньої Росії – розсварити нас між собою, на Захід-Схід, на Північ-Південь, розсваритися зі США», – заявив Каріс.

Як повідомлялося, що члени НАТО не прийшли до консенсусу щодо «гарантії безпеки» від РФ.

Варто відмітити, що 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

Також Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі.

Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

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