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    Президент Естонії зізнався, що його у дитинстві вкрали цигани

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    Президент Естонії Алар Каріс:&nbsp;можливо, я міг би бути зараз циганським бароном - Президент Естонії зізнався, що його у дитинстві вкрали цигани
    Президент Естонії Алар Каріс: можливо, я міг би бути зараз циганським бароном
    фото: stolitsa.ee

    За словами Каріса, він не знає, навіщо його забирали

    Президент Естонії Алар Каріс заявив, що у дитинстві його викрали цигани. Про це пише Delfi.

    Каріс розповів, що коли йому було чотири-п’ять років, вони з бабусею пішли на ринок у Тарту, і там його забрали із собою цигани. Дитину забрали у них біля Тартуського автобусного вокзалу та повернули рідним.

    За словами Каріса, він не знає, навіщо його забирали цигани.

    «Але якийсь план у них мав бути, раз вони взяли із собою хлопчика зі світлим волоссям у білій шубі. Можливо, я міг би бути зараз циганським бароном», – зазначив президент Естонії.

    Нагадаємо, до того як стати президентом Естонії, Каріс кілька років був директором Естонського національного музею.

    До слова, Чехія виплатить компенсацію ромським жінкам за примусову стерилізацію.

    Також у Держслужбі етнополітики пояснили, чому цигани можуть себе називати циганами, а іншим треба вживати «роми».

    Напередодні естонський президент застеріг від переговорів з Путіним поодинці. Також естонський прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що виступає проти проведення діалогу між Росією та Євросоюзом на найвищому рівні.

    Ще президент Естонії відповів на вимоги Росії.

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    Теги: діти Естонія президент опозиція
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    Президент Естонії зізнався, що його у дитинстві вкрали цигани