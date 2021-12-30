Президент Естонії зізнався, що його у дитинстві вкрали цигани

Президент Естонії Алар Каріс: можливо, я міг би бути зараз циганським бароном

За словами Каріса, він не знає, навіщо його забирали

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що у дитинстві його викрали цигани. Про це пише Delfi.

Каріс розповів, що коли йому було чотири-п’ять років, вони з бабусею пішли на ринок у Тарту, і там його забрали із собою цигани. Дитину забрали у них біля Тартуського автобусного вокзалу та повернули рідним.

За словами Каріса, він не знає, навіщо його забирали цигани.

«Але якийсь план у них мав бути, раз вони взяли із собою хлопчика зі світлим волоссям у білій шубі. Можливо, я міг би бути зараз циганським бароном», – зазначив президент Естонії.

Нагадаємо, до того як стати президентом Естонії, Каріс кілька років був директором Естонського національного музею.

До слова, Чехія виплатить компенсацію ромським жінкам за примусову стерилізацію.

Також у Держслужбі етнополітики пояснили, чому цигани можуть себе називати циганами, а іншим треба вживати «роми».

Напередодні естонський президент застеріг від переговорів з Путіним поодинці. Також естонський прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що виступає проти проведення діалогу між Росією та Євросоюзом на найвищому рівні.

Ще президент Естонії відповів на вимоги Росії.