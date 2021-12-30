Президент Естонії зізнався, що його у дитинстві вкрали цигани
За словами Каріса, він не знає, навіщо його забирали
Президент Естонії Алар Каріс заявив, що у дитинстві його викрали цигани. Про це пише Delfi.
Каріс розповів, що коли йому було чотири-п’ять років, вони з бабусею пішли на ринок у Тарту, і там його забрали із собою цигани. Дитину забрали у них біля Тартуського автобусного вокзалу та повернули рідним.
За словами Каріса, він не знає, навіщо його забирали цигани.
«Але якийсь план у них мав бути, раз вони взяли із собою хлопчика зі світлим волоссям у білій шубі. Можливо, я міг би бути зараз циганським бароном», – зазначив президент Естонії.
Нагадаємо, до того як стати президентом Естонії, Каріс кілька років був директором Естонського національного музею.
До слова, Чехія виплатить компенсацію ромським жінкам за примусову стерилізацію.
Також у Держслужбі етнополітики пояснили, чому цигани можуть себе називати циганами, а іншим треба вживати «роми».
Напередодні естонський президент застеріг від переговорів з Путіним поодинці. Також естонський прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що виступає проти проведення діалогу між Росією та Євросоюзом на найвищому рівні.
Ще президент Естонії відповів на вимоги Росії.