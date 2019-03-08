Президент підтвердив наміри України створювати ракетне озброєння



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Президент України Петро Порошенко

Порошенко пообіцяв розвивати ракетні технології

Україна рішуче рухається в НАТО і продовжує розробляти нове озброєння, в тому числі ракети.

Про це президент Петро Порошенко заявив під час інтерв'ю українським телеканал, відповідаючи на запитання щодо готовності України розробляти власні ракети після припинення дії договору ДРСМД.

«Ми рішуче рухаємось в НАТО... Сьогодні ми маємо якісну нову армію, яка якісно по новому озброєна. В тому числі, у нас будуть ракети. І вже є - в тому числі комплекс крилатих ракет «Нептун», який пройшов випробування, в тому числі маємо новітню високоточну систему залпового вогню підвищеного радіусу дії «Вільха», ми серйозно вдосконалили «Стугну» як протитанковий комплекс. Зараз ми маємо систему подавлення засобів радіоелектронної боротьби противника», - наголосив Порошенко.

Він також підкреслив, що Україна в НАТО йде не з протягнутою рукою, а як повноцінний партнер, який володіє армією, що входить в десятку найефективніших армій Європи, «яка боронить не лише свою територію, а боронить свободу, демократію, зупиняє агресора в центрі Європи».

Президент пообіцяв розвивати ракетні технології та ефективну співпрацю в оборонно-промисловій сфері з основними країнами-членами НАТО.

Напередодні у МЗС заявили, що Україна залишає за собою право на створення ракетних систем, необхідних для забезпечення обороноздатності.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення США про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності є обгрунтованим.

Нагадаємо, 5 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ щодо припинення участі російської сторони в Договорі про ракети середньої та меншої дальності (РСМД).

Як повідомлялось, заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, що Альянс не збирається розміщувати на європейській території додаткові ядерні ракети. Вона додала, що США готові продовжити переговори щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), якщо Росія погодиться знищити ракети 9M729.

Також нагадаємо, що військовий експерт вважає: якщо США розмістять в Україні свої ракети, це стримає агресію РФ.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності . За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим.

Джерело: Укрінформ