Президент розповів, про що говорив із Макроном півтори години

Зеленський назвав переговори «дуже змістовними»

Президент Володимир Зеленський провів переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 5 вересня.

Зеленський назвав переговори «дуже змістовними». Лідери обговорили передусім про ситуацію на фронті і оборонну підтримку України.

«Сьогодні ж говорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном – понад півтори години. Дуже змістовні переговори. Передусім про ситуацію на фронті, про оборонну підтримку України. Я вдячний пану президенту та всьому народу Франції за незмінне прагнення захистити наші спільні європейські цінності, нашу спільну об’єднану Європуи», – розповів глава держави.

Він зазначив, що окремо й дуже детально з Макроном зупинилися на ситуації на Запорізькій атомній станції.

«Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станцію – до речі, завтра мають бути представлені висновки місії. Сподіваюся, що вони будуть об’єктивними», – додав президент України.

Нагадаємо, також раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зателефонував до російського диктатора Володимира Путіна. Після майже тримісячної паузи Путін та Макрон говорили про розв’язану Росією війну в Україні.