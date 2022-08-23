Жодного компромісу чи слабкості: Макрон звернувся до світу через війну РФ

Макрон знову закликав Росію припинити військові дії, вивести свої війська з усієї української землі

Макрон: «У нас не може бути жодної слабкості, тому що йдеться про свободу для всіх»

Президент Франції Емманюель Макрон закликав міжнародне співтовариство не виявляти «жодної слабкості та духу компромісу» щодо Росії, яка продовжує війну в Україні. Про це він заявив під час виступу на саміті Кримської платформи, повідомляє AFP.

«У нас не може бути жодної слабкості, якогось духу компромісу, тому що йдеться про свободу для всіх і мир на всіх частинах земної кулі», – заявив він.

Макрон знову закликав Росію «припинити військові дії, вивести свої війська з усієї української землі та обрати дипломатію для відновлення миру». При цьому європейці, за словами президента Франції, готові підтримувати «боротьбу» України «на довгострокову перспективу».

«Франція та Європейський союз разом із багатьма союзниками та друзями України роблять все необхідне, щоб підтримати вашу боротьбу», – сказав він, звертаючись до президента України Володимира Зеленського. «Наша рішучість не змінилася, і ми готові підтримувати ці зусилля надалі», – підкреслив він.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Енс Столтенберг пообіцяв підтримувати Україну в її боротьбі з російськими окупантами стільки, скільки буде потрібно.

Також раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зателефонував до російського диктатора Володимира Путіна. Після майже тримісячної паузи Путін та Макрон говорили про розв’язану Росією війну в Україні.