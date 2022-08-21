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Байден, Макрон, Джонсон і Шольц провели переговори щодо України: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Байден, Макрон, Джонсон і Шольц провели переговори щодо України: подробиці
Головною темою переговорів стала ситуація з ядерною безпекою в Україні
фото з відкритих джерел

Глави чотирьох держав підтримали візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Лідери Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів і Франції в неділю провели спільну телефонну розмову, у якому обговорили ситуацію з ядерною безпекою в Україні на тлі обстрілів району Запорізької АЕС, повідомляє Reuters.

«Під час спільного дзвінка прем’єр-міністр (Борис Джонсон), президент Байден, президент Макрон і канцлер Шольц підкреслили свою непохитну відданість підтримці України на тлі вторгнення Росії», – йдеться в поширеній заяві Даунінг-стрит.

Зазначається, що глави чотирьох держав наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних об’єктів і привітали останні обговорення з метою уможливити місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.

Зазначимо, що у Росії заговорили про можливі дати місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, але наполягають на своїх умовах

Як відомо, Росія окупувала Запорізьку АЕС наприкінці лютого. Росія відмовляється виконувати заклики як України, так і світової спільноти про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має «захищати її від провокацій», та звинувачує в обстрілах Україну.

Організація Об’єднаних Націй готова посприяти візиту інспекторів МАГАТЕ до Запоріжжя з Києва, але РФ наполягає заявила, що будь-яка місія, яка проходитиме через столицю України, є надто небезпечною.

Ситуація на ЗАЕС була однією з ключових тем обговорення на зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини та генсека ООН у Львові. За словами Зеленського, вони погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на окуповану станцію.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

«Енергоатом» попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.

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Теги: Еммануель Макрон війна в Україні Франція АЕС Борис Джонсон Німеччина Олаф Шольц Велика Британія

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