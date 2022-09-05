Зеленський провів півторагодинні переговори з Макроном: перші деталі

Під час розмови сторони обговорили кілька тем

Зеленський: «Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті»

Президент України Володимир Зеленський півтори години говорив телефоном з французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це глава держави повідомив у Twitter.

Під час розмови сторони обговорили наступні теми:

ситуацію на фронті;

підтримку з боку Франції;

місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

«Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС», – написав президент.

Нагадаємо, також раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зателефонував до російського диктатора Володимира Путіна. Після майже тримісячної паузи Путін та Макрон говорили про розв’язану Росією війну в Україні.