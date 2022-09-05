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Зеленський провів півторагодинні переговори з Макроном: перші деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів півторагодинні переговори з Макроном: перші деталі
Під час розмови сторони обговорили кілька тем
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті»

Президент України Володимир Зеленський півтори години говорив телефоном з французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це глава держави повідомив у Twitter.

Під час розмови сторони обговорили наступні теми:

  • ситуацію на фронті;
  • підтримку з боку Франції;
  • місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

«Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС», – написав президент.

Нагадаємо, також раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зателефонував до російського диктатора Володимира Путіна. Після майже тримісячної паузи Путін та Макрон говорили про розв’язану Росією війну в Україні. 

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Теги: Володимир Зеленський Франція Еммануель Макрон війна переговори

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