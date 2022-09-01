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Трамп вихвалявся, що знає подробиці особистого життя Макрона

Альона Боженко
glavcom.ua
Трамп вихвалявся, що знає подробиці особистого життя Макрона
Трамп заявляв деяким зі свої соратників, що знає подробиці сексуального життя Макрона
фото із відкритих джерел

Трамп запевняв, що інформацію отримав з джерел у розвідці США

Колишній президент США Дональд Трамп відкрито вихвалявся серед близьких осіб, що йому відомі секрети сексуального життя Еммануеля Макрона з джерел у розвідці США. Про це повідомляє The Guardian.

Така інформація з'явилася після публікації секретних документів, виявлених під час обшуку будинку Трампа в Мар-а-Лаго 8 серпня, в яких згадується файл, який називається «інформація про: Президент Франції».

Проте чи був файл на Макрона засекречений і що він містив, наразі не відомо.

Разом з тим у звіті видання Rolling Stone говориться, що під час і після свого президентства Трамп заявляв деяким зі своїх найближчих соратників, що йому відомі подробиці особистого життя Макрона, завдяки отриманим «розвідданим» про які він ще у статусі президента був поінформований.

Нагадаємо, 9 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР напередодні провели рейд у його маєтку Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида) і зламали його сейф.

Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.

Пізніше стало відомо, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) при обшуках у колишнього президента США Дональда Трампа виявило 11 комплектів секретних документів

Теги: Дональд Трамп Еммануель Макрон скандал

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