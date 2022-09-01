Трамп вихвалявся, що знає подробиці особистого життя Макрона

Трамп заявляв деяким зі свої соратників, що знає подробиці сексуального життя Макрона

Трамп запевняв, що інформацію отримав з джерел у розвідці США

Колишній президент США Дональд Трамп відкрито вихвалявся серед близьких осіб, що йому відомі секрети сексуального життя Еммануеля Макрона з джерел у розвідці США. Про це повідомляє The Guardian.

Така інформація з'явилася після публікації секретних документів, виявлених під час обшуку будинку Трампа в Мар-а-Лаго 8 серпня, в яких згадується файл, який називається «інформація про: Президент Франції».

Проте чи був файл на Макрона засекречений і що він містив, наразі не відомо.

Разом з тим у звіті видання Rolling Stone говориться, що під час і після свого президентства Трамп заявляв деяким зі своїх найближчих соратників, що йому відомі подробиці особистого життя Макрона, завдяки отриманим «розвідданим» про які він ще у статусі президента був поінформований.

Нагадаємо, 9 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР напередодні провели рейд у його маєтку Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида) і зламали його сейф.

Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.

Пізніше стало відомо, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) при обшуках у колишнього президента США Дональда Трампа виявило 11 комплектів секретних документів.