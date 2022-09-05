ЗАЕС знову опинилася за крок від катастрофи: звернення Зеленського

Президент пообіцяв окупантам відповідь за ракетні обстріли українських територій

Президент Володимир Зеленський заявив, що через російську провокацію Запорізька АЕС опинилася за крок від радіаційної катастрофи. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«Сьогодні через черговий російський провокативний обстріл була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка з’єднувала ЗАЕС з енергосистемою України. Знову – це вже вдруге – через російську провокацію Запорізька станція опинилася за крок від радіаційної катастрофи. Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу байдуже, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишалася найгіршою і найдовше. Це можна виправити тільки посиленням санкцій, тільки офіційним визнанням Росії державою-терористом – на усіх рівнях», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що ЗСУ й далі послідовно, дуже ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів.

«Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок. І я хочу ще раз подякувати всім нашим захисникам і захисницям, нашій розвідці, Службі безпеки України, які роблять усе, щоб окупантам щодня ставало дедалі складніше перебувати в Україні. Також вдячний всім нашим людям на тимчасово окупованій території, які допомагають українській армії знищувати об’єкти загарбників. Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!», – додав глава держави.



Президент пообіцяв окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території.

Нагадаємо, сьогодні на Вінниччині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.