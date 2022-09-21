Президент відреагував на «шумні новини з Росії»

20 вересня російські ЗМІ рясніли новинами про термінове відеозвернення Путіна та Шойгу, можливе оголошення часткової мобілізації в Росії

Президент Володимир Зеленський прокоментував «шумні новини з Росії», де до народу мав звернутися диктатор Путін і начебто оголосити мобілізацію, проте так і не зробив цього. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні вночі 21 вересня.

«Звичайно, сьогодні доволі шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції – чіткі та добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням», – пояснив він.

Зеленський наголосив, що для україців зараз головні завдання – це підтримка ЗСУ, розвідки, Сил спеціальних операцій, СБУ, Нацгвардії, поліції, прикордонників і всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність.

За його словами, позиції України «не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись». І в цьому є повна підтримка наших міжнародних партнерів.

«Україна інформує всіх субʼєктів міжнародних відносин про те, що відбувається. І бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, а й від тих держав, які намагалися триматись осторонь нашої боротьби. Будуть кроки на підтримку України в таких обставинах і від ключових міжнародних об’єднань. Тож зберігаємо тиск. Зберігаємо єдність. Захищаємо Україну. Звільняємо нашу землю. І не проявляємо жодної слабкості», – додав глава держави.

На завершення він подякував всім друзям і партнерам України за принципове засудження намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми на окупованих територіях.

Нагадаємо, 20 вересня російські ЗМІ рясніли новинами про термінове відеозвернення Путіна та Шойгу, можливе оголошення часткової мобілізації в Росії.

Українці в соцмережах цілий вечір тролили Путіна в очікуванні виступу.

Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон.

А російські пропагандистські телеканали без пояснень зняли анонс виступу глави Кремля Володимира Путіна, який був запланований сьогодні ввечері.