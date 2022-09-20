Зеленський поспілкувався з Біллом Клінтоном

Зеленський висловився за те, щоб до кола гарантів безпеки нашої держави увійшли такі партнери як США, Велика Британія, країни ЄС

Глава держави Володимир Зеленський поспілкувався із 42-м президентом США Біллом Клінтоном під час The Clinton Global Initiative. Про це Зеленський повідомив на своїх сторінках в соцмережах.

Зеленський наголосив на важливості визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм.

«Щире та продуктивне онлайн-спілкування із 42-м президентом США Біллом Клінтоном під час The Clinton Global Initiative. Зазначив, що Сполучені Штати для всього цивілізованого світу є індикатором демократії, на який рівняються інші країни. Тому важливо, щоб вони залишалися лідерами в підтримці України й тиску на Росію. Це стосується й оборонної допомоги, визнання Росії країною – спонсором тероризму, санкцій, спонукання інших демократичних держав надавати більшу допомогу Україні, зокрема передавати необхідне озброєння», – повідомив президент України.

Американський політик наголосив, що приватний сектор США долучатиметься до відбудови України. Його держава допоможе українцям повернутися додому у відповідні умови.

Зеленський висловився за те, щоб до кола гарантів безпеки нашої держави увійшли такі партнери як США, Велика Британія, країни ЄС.

«Я думаю, що дуже важливо, щоб США стали першою країною, яка підпише ці гарантії безпеки з українською стороною», – резюмував він.

The Clinton Global Initiative (CGI) заснована у 2005 році колишнім Президентом США Біллом Клінтоном та об’єднує світових лідерів для створення й реалізації рішень для розв’язання найгостріших проблем світу. Цьогоріч у вересні CGI збирається одночасно з Генеральною Асамблеєю ООН. Під час цієї зустрічі понад тисячу учасників обговорюватимуть зміни клімату, інклюзивне економічне зростання, доступність охорони здоров’я, кризу біженців тощо.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

Як повідомлялося, очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ухвалення рішення щодо проведення так званого «референдуму» про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії. Сальдо також заявив, що вважаю за необхідне створення та формування на території окупованої Херсонської області «добровольчих батальйонів» для участі у війні проти України.