Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський поспілкувався з Біллом Клінтоном

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський поспілкувався з Біллом Клінтоном
Володимир Зеленський під час The Clinton Global Initiative
фото: Офіс президента

Зеленський висловився за те, щоб до кола гарантів безпеки нашої держави увійшли такі партнери як США, Велика Британія, країни ЄС

Глава держави Володимир Зеленський поспілкувався із 42-м президентом США Біллом Клінтоном під час The Clinton Global Initiative. Про це Зеленський повідомив на своїх сторінках в соцмережах.

Зеленський наголосив на важливості визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм.

«Щире та продуктивне онлайн-спілкування із 42-м президентом США Біллом Клінтоном під час The Clinton Global Initiative. Зазначив, що Сполучені Штати для всього цивілізованого світу є індикатором демократії, на який рівняються інші країни. Тому важливо, щоб вони залишалися лідерами в підтримці України й тиску на Росію. Це стосується й оборонної допомоги, визнання Росії країною – спонсором тероризму, санкцій, спонукання інших демократичних держав надавати більшу допомогу Україні, зокрема передавати необхідне озброєння», – повідомив президент України.

Американський політик наголосив, що приватний сектор США долучатиметься до відбудови України. Його держава допоможе українцям повернутися додому у відповідні умови.

Зеленський висловився за те, щоб до кола гарантів безпеки нашої держави увійшли такі партнери як США, Велика Британія, країни ЄС.

«Я думаю, що дуже важливо, щоб США стали першою країною, яка підпише ці гарантії безпеки з українською стороною», – резюмував він.

The Clinton Global Initiative (CGI) заснована у 2005 році колишнім Президентом США Біллом Клінтоном та об’єднує світових лідерів для створення й реалізації рішень для розв’язання найгостріших проблем світу. Цьогоріч у вересні CGI збирається одночасно з Генеральною Асамблеєю ООН. Під час цієї зустрічі понад тисячу учасників обговорюватимуть зміни клімату, інклюзивне економічне зростання, доступність охорони здоров’я, кризу біженців тощо.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

Як повідомлялося, очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ухвалення рішення щодо проведення так званого «референдуму» про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії. Сальдо також заявив, що вважаю за необхідне створення та формування на території окупованої Херсонської області «добровольчих батальйонів» для участі у війні проти України.

Читайте також: «Референдум» на окупованих територіях: Україна відреагувала на плани рашистів
Теги: Україна тероризм референдум президент окупанти озброєння держава

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський обговорив з Ердоганом безпекові питання
Зеленський обговорив з Ердоганом безпекові питання
Вчора, 18:56
Глава держави подякував бригадам ЗСУ за стійкість
Зеленський повідомив новини з фронту та анонсував важливий день 
19 вересня, 20:27
Зеленський створив військові адміністрації на окупованій Херсонщині
Зеленський створив військові адміністрації на окупованій Херсонщині
19 вересня, 17:38

Політика

Президент відреагував на «шумні новини з Росії»
Президент відреагував на «шумні новини з Росії»
Ситуація на фронті показує, що ініціатива – за нами: звернення Зеленського
Ситуація на фронті показує, що ініціатива – за нами: звернення Зеленського
Зеленський поспілкувався з Біллом Клінтоном
Зеленський поспілкувався з Біллом Клінтоном
«Референдуми» рашистів: ЄС пригрозив Росії санкціями
«Референдуми» рашистів: ЄС пригрозив Росії санкціями
Нардеп від фракції ОПЗЖ відмовився від мандата
Нардеп від фракції ОПЗЖ відмовився від мандата
Макрон анонсував розмову з Путіним: «референдуми» РФ є цинічними
Макрон анонсував розмову з Путіним: «референдуми» РФ є цинічними

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
187K
«Зміни незворотні». Соратник Путіна виступив із цинічною заявою про «референдуми»
165K
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у Раді
129K
Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю
110K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
36K
Рашисти оголосили «референдум» на Херсонщині. Банкова відреагувала
32K
Соцмережі передбачили, хто може стати президентом після Путіна

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту