«Відносини тепліші, ніж погода». Зустріч Зеленського і Макрона віч-на-віч затягнулася

Президент Франції Емманєель Макрон вітає президента України Володимира Зеленського в Єлисейському палаці в Парижі, 16 квітня 2021 року

Президент Франції Емманєель Макрон вітає президента України Володимира Зеленського в Єлисейському палаці в Парижі, 16 квітня 2021 року

Зеленський охарактеризував відносини з президентом Еммануелем Макроном як «тепліші, ніж погода»

Переговори віч-на-віч президентів України та Франції дуже затягнулися. Через це від одного з форматів зустрічі довелося відмовитися. Про це пише «Європейська правда».

Зокрема, українсько-французькі переговори у розширеному складі, заплановані у рамках візиту Володимира Зеленського до Парижа, довелося скасувати через те, що на них не лишилося часу: його повністю забрали переговори президентів у форматі віч-на-віч.

«Зустріч Володимира Зеленського з Емануелем Макроном тет-а-тет тривала понад півтори години. Президенти навіть проігнорували перемовини у розширеному колі», – розповіло джерело.

За оцінкою співрозмовника, ці зміни є «добрим знаком, бо дає лідерам більше простору для обговорення важливих питань». Перед візитом Зеленський говорив, що однією з ключових тем розмови стане тематика конфлікту з РФ, і висловлював сподівання, що «Макрон зробить штучне дихання Нормандському формату».

По завершенню переговорів Зеленський виступив із брифінгом, де охарактеризував відносини з президентом Еммануелем Макроном як тепліші, ніж погода. Зеленський вдячний французькому лідеру за такі відносини.

«Я сьогодні із задоволенням приїхав з робочим візитом до Франції на запрошення президента Еммануеля Макрона. Вдячний йому, у нас дійсно теплі, тепліші, ніж погода, відносини. Це почалося ще з того часу, коли він підтримав, і ми познайомилися після першого туру. Я ще не був президентом, але він підтримав мене і підтримав Україну», - заявив Зеленський.

Слід зауважити, що після завершення двосторонніх переговорів лідерів України та Франції до них доєдналася лідерка Німеччини.

Як відомо, 16 квітня у Парижі відбуваються переговори Зеленського і Макрона.

Напередодні очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що говоритимуть лідери України та Франції про перекидання російської армії до українських кордонів.

Голова українського МЗС уточнив, що до розмови Зеленського і Макрона приєднається канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка вже виступила з чіткою заявою на підтримку України.

«Настільки чіткою, що Росія навіть була змушена спростовувати цю заяву. Але я можу підтвердити, що пані Меркель дуже чітко закликала президента Путіна припинити нарощування збройних сил на кордоні з Україною», – уточнив Кулеба.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Французької Республіки 16 квітня. Плануються переговори глави держави з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що очікується зустріч Зеленського та Макрона. «Основна мета візиту – зустрітися з Макроном сам на сам», – повідомив де Понсен.

Зазначимо, 30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі. Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».