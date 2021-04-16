У Парижі почалися переговори Зеленського і Макрона

Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Франції

До переговорів Зеленського і Макрона приєднається по відеозв'язку канцлер Німеччини Ангела Меркель

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон почали переговори віч-на-віч. Вони проходять в Єлисейському палаці. Про це повідомляє пресслужба Офісу українського президента.

Зустріч відбувається на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні України. До переговорів Зеленського і Макрона приєднається по відеозв'язку канцлер Німеччини Ангела Меркель.

В Офісі президента повідомили, що зустріч двох лідерів уже почалась.

Президент України в інтерв'ю виданню Le Figaro заявив, що Росія блокує будь-які переговори, зокрема і нормандські. Він очікує, що Нормандську четвірку оживить президент Франції Еммануель Макрон.

Напередодні очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що говоритимуть лідери України та Франції про перекидання російської армії до українських кордонів.

Голова українського МЗС уточнив, що до розмови Зеленського і Макрона приєднається канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка вже виступила з чіткою заявою на підтримку України.

«Настільки чіткою, що Росія навіть була змушена спростовувати цю заяву. Але я можу підтвердити, що пані Меркель дуже чітко закликала президента Путіна припинити нарощування збройних сил на кордоні з Україною», – уточнив Кулеба.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Французької Республіки 16 квітня. Плануються переговори глави держави з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що очікується зустріч Зеленського та Макрона. «Основна мета візиту – зустрітися з Макроном сам на сам», – повідомив де Понсен.

Зазначимо, 30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі. Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».