Після зустрічі з Зеленським Макрон терміново хоче побачити Путіна

Французький президент прагне обговорити з російським колегою українське питання

Французький президент Еммануель Макрон після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським має намір найближчим часом провести переговори і з главою Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву Єлисейського палацу, присвячену візиту українського президента.

«Президент республіки та президент Зеленський також поспілкувалися з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель через відеозв'язок. Вони спільно зазначили, що висновки Паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 року, залишаються повністю актуальними і вимагали від Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації. Президент республіки найближчим часом обговорить це з президентом Путіним», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит у Париж учора, 16 квітня. По завершенню переговорів віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, Зеленський провів брифінг для ЗМІ та розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.

Розмова відбувалася без президента Росії Володимира Путіна, який є стороною переговорів у нормандському форматі. Водночас Зеленський налаштований поговорити і з президентом країни-агресорки.

«Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох включилися», – заявив президент.

Далі Зеленський анонсував нову зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, яка має відбутися 19 квітня. Радники обговорять кластери для виконання мінських домовленостей.

До речі, сьогодні канцлер Австрії Себастіян Курц запропонував провести зустріч президентів Росії та США у Відні.