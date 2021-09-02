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    Президенти вивели наші відносини на новий рівень – Кулеба про зустріч Байдена і Зеленського

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    &laquo;Маємо сильну спільну заяву&raquo;, &ndash; каже Кулеба - Президенти вивели наші відносини на новий рівень – Кулеба про зустріч Байдена і Зеленського
    «Маємо сильну спільну заяву», – каже Кулеба
    Фото АР

    Міністр МЗС прокоментував переговори президентів США та України

    Замість передбаченої графіком години розмова президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена тривала дві години. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та держсекретаря Ентоні Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства», – зауважив він.

    Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.

    США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також притягнути Росію до відповідальності за агресію проти України.

    Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

    Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

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    Теги: МЗС США міністр Twitter Дмитро Кулеба
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    Президенти вивели наші відносини на новий рівень – Кулеба про зустріч Байдена і Зеленського