Президенти вивели наші відносини на новий рівень – Кулеба про зустріч Байдена і Зеленського

Міністр МЗС прокоментував переговори президентів США та України

Замість передбаченої графіком години розмова президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена тривала дві години. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та держсекретаря Ентоні Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства», – зауважив він.

Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та @SecBlinken з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства. https://t.co/0E24YSoms8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 1, 2021

Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.

США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також притягнути Росію до відповідальності за агресію проти України.

Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

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