Президенти вивели наші відносини на новий рівень – Кулеба про зустріч Байдена і Зеленського
Міністр МЗС прокоментував переговори президентів США та України
Замість передбаченої графіком години розмова президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена тривала дві години. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та держсекретаря Ентоні Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства», – зауважив він.
Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та @SecBlinken з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства. https://t.co/0E24YSoms8— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 1, 2021
Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.
США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також притягнути Росію до відповідальності за агресію проти України.
Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.
Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.
Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.