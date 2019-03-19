ЦВК зареєструвала на вибори президента 1 127 спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій



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Спостерігати за виборами в Україні будуть іноземці з десяти країн

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 160 спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах президента України 31 березня.

Відтак станом на 19 березня вже зареєстровано одну тисячу 127 спостерігачів від 13 міжнародних організацій та 10 іноземних держав:

244 — від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO),

164 — від Міжнародної неурядової організації CANADEM,

154 — від Світового конгресу українців,

119 — від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ,

118 — від Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі,

74 — від Українського конгресового комітету Америки,

61 — від Громадської спілки «Міжнародне співтовариство з прав людини»,

36 — від Парламентської асамблеї Ради Європи,

29 — від Благодійного фонду «Міжнародна комісія з прав людини»,

23 — від Парламентської асамблеї НАТО,

17 — від Міжнародного республіканського інституту (МРІ)

9 — від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES),

7 — від Національного демократичного інституту міжнародних відносин,,

14 — від Франції,

13 — від Словаччини,

13 — від Німеччини,

11 — від Польщі,

5 — від Японії,

5 — від Литви,

4 — від Йорданії,

4 — від Іспанії

2 — від Португалії,

1 — від Молдови.

Напередодні член Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька повідомила, що ЦВК прогнозує безпрецедентну кількість спостерігачів на виборах президента.

Крім того, Бернацька зазначила, що ЦВК поки не знає, які результати перевірки правоохоронцями заяви «Нацдружин» щодо можливості застосування сили під час виборів.

5 березня речник «Національних дружин» Ігор Вдовін заявив, що спостерігачі організації готові застосувати силу, якщо виявлять фальсифікації під час голосування.

Нагадаємо, ЦВК збільшила кількість бюлетенів для першого туру виборів президента.

31 грудня в Україні розпочалася передвиборча кампанія виборів президента - 2019. Голосування у першому турі виборів президента України відбудеться з 8:00 до 20:00 31 березня. Офіційні результати голосування українців мають оприлюднити не пізніше 10 квітня.