Пристайко: Україна захищає східний фланг НАТО



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Глава МЗС України виступив на конференції NATO Engages у Лондоні

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко нагадав лідерам країн-членів НАТО, що Україна захищає східний фланг Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав на конференції NATO Engages у Лондоні напередодні зустрічі лідерів країн-членів НАТО, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми, подобається вам це чи ні, захищаємо ваш східний фланг. А іноді ми чуємо: «Хто вас про це просить? Ми ніколи не просили вас про те, щоб захищати наш фланг, ми досить здатні захищатися», - сказав Пристайко.

Він запитав, чи потрібен внесок України і чи вважає Альянс роль України настільки ж важливою, наскільки важливою вважає Україна роль НАТО в регіоні Східної Європи.

«У нас 14 тисяч людей загинуло... І ми побіжно обговорюємо, яка може бути найбільша загроза в цьому регіоні», - зазначив міністр.

Нагадаємо, Пристайко виступить на сесії «Від Балтійського до Чорного моря: безпека на передовій НАТО».

До слова, у НАТО назвали Росію своєю головною загрозою.

Нагадаємо, загрози з боку Росії, у тому числі порушення суверенітету країн-партнерів НАТО у Східній Європі, стануть одним із пріоритетних пунктів порядку денного зустрічі лідерів країн Альянсу в Лондоні.

Раніше генсек НАТО назвав п’ять головних загроз для Альянсу.

3-4 грудня лідери країн НАТО зустрінуться в Лондоні для святкування 70-ї річниці Альянсу. За словами генсекретаря Альянсу Єнса Столтенберга, ситуація в Україні та імплементація Мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі будуть серед ключових питань саміту.