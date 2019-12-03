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    Ми чекаємо Ruxit. Пристайко придумав нове слово для «нормандського саміту»

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    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 3-4 грудня перебуває у Лондоні&nbsp; - Ми чекаємо Ruxit. Пристайко придумав нове слово для «нормандського саміту»
    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 3-4 грудня перебуває у Лондоні 

    Хочемо, щоби росіяни покинули Україну, - заявив глава МЗС

    Україна хоче, щоби російські війська залишили її територію, і сподівається, що зустріч лідерів в «нормандському форматі» допоможе досягти цієї мети. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю SkyNews, перебуваючи з візитом у Лондоні.

    Так, в інтерв'ю міністр підтвердив зустріч Зеленського з Путіним, як і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а також з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    На питання про те, чого Україна хоче домогтися на цій зустрічі, Пристайко відповів: «Я навіть винайшов для цього слово – Ruxit».

    «Це не має нічого спільного з Brexit, але це те, чого ми очікуємо. Ми хочемо, щоби росіяни покинули Україну. Ось чого ми намагаємося досягти. І чи допоможе нам ця конкретна зустріч, це ми побачимо», - заявив він.

    На питання про те, чого він чекає від зустрічі лідерів в Лондоні, глава МЗС згадав, що Україна намагається потрапити в НАТО вже багато років поспіль.

    «І незалежно від того, яка у нас війна, ми все ще йдемо цим шляхом. Ось, що я хочу нагадати лідерам. Ми поруч з Альянсом, але ми ще не там», - додав він.

    Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 3-4 грудня перебуває з робочим візитом у Лондоні, де візьме участь у конференції НАТО та проведе двосторонні зустрічі з міністрами країн-членів і партнерів Альянсу.

    Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

    Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

    Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.

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    «9 грудня ми побачимо, чи хоче Росія завершити війну». Інтерв’ю Володимира Зеленського західним ЗМІ
    Нормандська четвірка МЗС Росія Донбас міністр НАТО Ангела Меркель саміт війна Путін Brexit Україна президент Вадим Пристайко
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