Ми чекаємо Ruxit. Пристайко придумав нове слово для «нормандського саміту»



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 3-4 грудня перебуває у Лондоні

Хочемо, щоби росіяни покинули Україну, - заявив глава МЗС

Україна хоче, щоби російські війська залишили її територію, і сподівається, що зустріч лідерів в «нормандському форматі» допоможе досягти цієї мети. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю SkyNews, перебуваючи з візитом у Лондоні.

Так, в інтерв'ю міністр підтвердив зустріч Зеленського з Путіним, як і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а також з президентом Франції Еммануелем Макроном.

На питання про те, чого Україна хоче домогтися на цій зустрічі, Пристайко відповів: «Я навіть винайшов для цього слово – Ruxit».

«Це не має нічого спільного з Brexit, але це те, чого ми очікуємо. Ми хочемо, щоби росіяни покинули Україну. Ось чого ми намагаємося досягти. І чи допоможе нам ця конкретна зустріч, це ми побачимо», - заявив він.

На питання про те, чого він чекає від зустрічі лідерів в Лондоні, глава МЗС згадав, що Україна намагається потрапити в НАТО вже багато років поспіль.

«І незалежно від того, яка у нас війна, ми все ще йдемо цим шляхом. Ось, що я хочу нагадати лідерам. Ми поруч з Альянсом, але ми ще не там», - додав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 3-4 грудня перебуває з робочим візитом у Лондоні, де візьме участь у конференції НАТО та проведе двосторонні зустрічі з міністрами країн-членів і партнерів Альянсу.

Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.

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