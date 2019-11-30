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    У світі

    У НАТО назвали Росію своєю головною загрозою

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    Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Протягом останніх років ми бачимо більш агресивну поведінку Росії - У НАТО назвали Росію своєю головною загрозою
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Протягом останніх років ми бачимо більш агресивну поведінку Росії

    НАТО є найсильнішим і успішним альянсом в історії Столтенберг

    Росія стала напористою, інвестує в створення ядерної зброї і порушує Договір про розміщення ракет середньої і меншої дальності.

    Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в ефірі France 24, відповідаючи на питання про головні загрози альянсу.

    При цьому він зазначив, що НАТО є найсильнішим і успішним альянсом в історії. За словами Столтенберга, цього вдалося досягти завдяки вмінню адаптуватися і змінюватися в «мінливому світі».

    Читайте також: Україна таки візьме участь у роботі саміту НАТО в Лондоні.

    Нагадаємо, загрози з боку Росії, у тому числі порушення суверенітету країн-партнерів НАТО у Східній Європі, стануть одним із пріоритетних пунктів порядку денного зустрічі лідерів країн Альянсу в Лондоні.

    Як повідомлялося, генсек НАТО назвав п’ять головних загроз для Альянсу.

    НАТО Україна Йенс Столтенберг
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