У НАТО назвали Росію своєю головною загрозою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Протягом останніх років ми бачимо більш агресивну поведінку Росії

НАТО є найсильнішим і успішним альянсом в історії Столтенберг

Росія стала напористою, інвестує в створення ядерної зброї і порушує Договір про розміщення ракет середньої і меншої дальності.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в ефірі France 24, відповідаючи на питання про головні загрози альянсу.

При цьому він зазначив, що НАТО є найсильнішим і успішним альянсом в історії. За словами Столтенберга, цього вдалося досягти завдяки вмінню адаптуватися і змінюватися в «мінливому світі».

Нагадаємо, загрози з боку Росії, у тому числі порушення суверенітету країн-партнерів НАТО у Східній Європі, стануть одним із пріоритетних пунктів порядку денного зустрічі лідерів країн Альянсу в Лондоні.

Як повідомлялося, генсек НАТО назвав п’ять головних загроз для Альянсу.