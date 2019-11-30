У НАТО назвали Росію своєю головною загрозою
НАТО є найсильнішим і успішним альянсом в історії Столтенберг
Росія стала напористою, інвестує в створення ядерної зброї і порушує Договір про розміщення ракет середньої і меншої дальності.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в ефірі France 24, відповідаючи на питання про головні загрози альянсу.
При цьому він зазначив, що НАТО є найсильнішим і успішним альянсом в історії. За словами Столтенберга, цього вдалося досягти завдяки вмінню адаптуватися і змінюватися в «мінливому світі».
Нагадаємо, загрози з боку Росії, у тому числі порушення суверенітету країн-партнерів НАТО у Східній Європі, стануть одним із пріоритетних пунктів порядку денного зустрічі лідерів країн Альянсу в Лондоні.
Як повідомлялося, генсек НАТО назвав п’ять головних загроз для Альянсу.