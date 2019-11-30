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    Політика

    Україна таки візьме участь у роботі саміту НАТО в Лондоні

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    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко - Україна таки візьме участь у роботі саміту НАТО в Лондоні
    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко

    Раніше в уряді країни заявляли, що не поїдуть на саміт НАТО

    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко представлятиме Україну на саміті НАТО, який відбудеться 3-4 грудня у Лондоні.

    Про це із посиланням на офіційний сайт саміту повідомляє «Укрінформ».

    Під час саміту Пристайко візьме участь в конференції NATO Engages, зокрема – на панелі «Від Балтійського до Чорного моря: безпека на кордонах НАТО» разом з главою МЗС Грузії і міністрами оборони Литви і Естонії.

    Раніше в уряді країни заявляли, що не поїдуть на саміт НАТО в Лондоні, незважаючи на офіційне запрошення від Альянсу.

    3-4 грудня лідери країн НАТО зустрінуться в Лондоні для святкування 70-ї річниці Альянсу. За словами генсекретаря Альянсу Єнса Столтенберга, ситуація в Україні та імплементація Мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі будуть серед ключових питань саміту.

    Нагадаємо, Пристайко розкритикував Apple через скандал з «російським» Кримом.

    МЗС НАТО саміт Вадим Пристайко
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