Україна таки візьме участь у роботі саміту НАТО в Лондоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко

Раніше в уряді країни заявляли, що не поїдуть на саміт НАТО

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко представлятиме Україну на саміті НАТО, який відбудеться 3-4 грудня у Лондоні.

Про це із посиланням на офіційний сайт саміту повідомляє «Укрінформ».

Під час саміту Пристайко візьме участь в конференції NATO Engages, зокрема – на панелі «Від Балтійського до Чорного моря: безпека на кордонах НАТО» разом з главою МЗС Грузії і міністрами оборони Литви і Естонії.

Раніше в уряді країни заявляли, що не поїдуть на саміт НАТО в Лондоні, незважаючи на офіційне запрошення від Альянсу.

3-4 грудня лідери країн НАТО зустрінуться в Лондоні для святкування 70-ї річниці Альянсу. За словами генсекретаря Альянсу Єнса Столтенберга, ситуація в Україні та імплементація Мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі будуть серед ключових питань саміту.

Нагадаємо, Пристайко розкритикував Apple через скандал з «російським» Кримом.