Кулеба пояснив, чому Зеленського не запросили на саміт НАТО



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Володимир Зеленський не буде присутнім на саміті НАТО у Лондоні

Глава МЗС візьме участь в конференції NATO Engages, зокрема – на панелі «Від Балтійського до Чорного моря: безпека на кордонах НАТО»

Президент Володимир Зеленський 3-4 грудня не буде присутнім на саміті НАТО тому, що Альянс запросив на зустріч тільки глав держав-членів.

Про це в ефірі одного з телевізійних каналів розповів віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

«Мова йде про ювілейну зустріч лідерів країн - членів Альянсу, і вони між собою домовилися, що це буде зустріч без країн-партнерів. Жодна країна, яка не є членом НАТО, для участі в цьому заході не запрошена», - пояснив він.

При цьому Кулеба додав, що паралельно проходитиме конференція, яка не є частиною саміту. У ній братиме участь міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Відомо, що Пристайко виступить на сесії «Від Балтійського до Чорного моря: безпека на передовій НАТО».

До слова, у НАТО назвали Росію своєю головною загрозою.

Нагадаємо, загрози з боку Росії, у тому числі порушення суверенітету країн-партнерів НАТО у Східній Європі, стануть одним із пріоритетних пунктів порядку денного зустрічі лідерів країн Альянсу в Лондоні.

Раніше генсек НАТО назвав п’ять головних загроз для Альянсу.

3-4 грудня лідери країн НАТО зустрінуться в Лондоні для святкування 70-ї річниці Альянсу. За словами генсекретаря Альянсу Єнса Столтенберга, ситуація в Україні та імплементація Мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі будуть серед ключових питань саміту.