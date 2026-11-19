Проблемні питання, порушені підприємцями під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України, – уже взяли в роботу: частину рішень очікують від уряду найближчим часом.

Про це розповів керівник Офісу президента Кирило Буданов за підсумками зустрічі з бізнесом, в якій взяли участь також представники уряду, Нацбанку та підприємці.

Очільник Офісу президента зазначив, що ворог цілеспрямовано атакує не лише енергетику, а й виробничі потужності, складську та транспортну інфраструктуру. За таких умов держава має допомагати виробництву, не створюючи жодних барʼєрів для українських підприємців.

«Першочергове завдання держави – не створювати штучних перешкод для бізнесу й оперативно знімати бар’єри, які стримують виробництво», – сказав Буданов.

В свою чергу, підприємці озвучили проблеми та пропозиції щодо їх розв’язання, зокрема страхування воєнних ризиків і перегляду вимог до облаштування укриттів. Окремо обговорили потреби базових секторів економіки та оборонно-промислового комплексу: спрощення доступу до кредитування, збереження квот на бронювання фахівців і врахування форс-мажорів під час виконання контрактів.

Також ішлося про здешевлення внутрішньої логістики, розблокування експорту продукції ОПК і розширення квот для українських товарів у європейських країнах.

За словами Буданова, завдання щодо фінансування ОПК та валютного регулювання зафіксували в протоколі із зазначенням відповідальних відомств і дедлайнів.

Нагадаємо, під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України Кирило Буданов заявив, що не підтримує експорту технологій з України.