Буданов оцінив результати переговорів в Абу-Дабі: що вдалося досягти

Кирило Буданов прокоментував результати переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі

Керівник Офісу президента повідомив про суттєві зрушення в питанні повернення українських полонених

Керівник Офісу президента Кирило Буданов підбив підсумки дводенних переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. За його словами, зустрічі були непростими, однак українській делегації вдалося досягти суттєвого результату в питанні повернення полонених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Буданова.

Буданов наголосив, що головним завданням української сторони залишається якнайшвидше досягнення справедливого та стійкого миру, збереження життів громадян і забезпечення довгострокової безпеки держави.

«Протягом двох днів в Абу-Дабі українська делегація працювала над пошуком шляхів завершення війни. Переговори були непростими», – зазначив він.

За словами керівника Офісу президента, позиція України залишається незмінною: необхідно припинити війну та створити дієву систему гарантій безпеки, яка запобігатиме повторенню російської агресії.

Окрему увагу під час зустрічей приділили поверненню українців із російського полону. Буданов заявив про суттєвий результат у цьому питанні, проте не уточнив деталей домовленостей.

«Окремий напрям переговорів – повернення наших полонених додому. У цьому питанні маємо суттєвий результат. Повернення кожного українця залишається нашим безумовним пріоритетом», – повідомив він.

Керівник Офісу президента також подякував представникам США Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу за участь у переговорах. Окрему вдячність він висловив Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння дипломатичному процесу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про домовленість України та Росії щодо великого обміну полоненими. Очільник української делегації Рустем Умєров зазначив, що сторони працюють над узгодженням деталей та практичною реалізацією обміну. Кількість людей і терміни їхнього повернення поки не оголошені.

Також «Главком» писав про попередню заяву Буданова щодо переговорів в Абу-Дабі. Керівник Офісу президента наголосив, що подробиці консультацій не розголошуватимуть до досягнення конкретних домовленостей, оскільки головне – результат, а не перебіг обговорень.