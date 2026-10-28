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США пропонують Росії нафтові та газові угоди в обмін на мир – FT

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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США пропонують Росії нафтові та газові угоди в обмін на мир – FT
Енергетичні домовленості з Москвою розглядають як один із можливих інструментів мирних переговорів
фото: DW

Вашингтон і Москва обговорюють відновлення спільних енергетичних проєктів, повернення російських енергоносіїв до Європи та співпрацю в інших галузях

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість економічних домовленостей із Росією, які могли б стати стимулом для Кремля завершити війну проти України. Серед пропозицій – відновлення нафтових проєктів, постачання газу до Європи та співпраця в авіаційній промисловості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За даними видання, американські та російські представники обговорюють можливість відновлення спільного підприємства в межах нафтового проєкту «Сахалін-1» на Далекому Сході Росії. Раніше американська ExxonMobil володіла 30% його акцій, однак після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вийшла з проєкту.

Наразі компанія прагне отримати компенсацію за втрачену частку та, за інформацією FT, не планує повертатися на російський ринок. Це ставить під сумнів перспективи відновлення співпраці.

Ще одна пропозиція передбачає залучення американських нафтових компаній до відновлення постачання російської нафти до Європи через нафтопровід «Дружба».

Окремо Вашингтон і Москва розглядають можливість відновлення експорту газу через вцілілі нитки «Північного потоку». Реалізація такого сценарію залежатиме від технічного стану газопроводів, санкційних обмежень та позиції європейських країн.

Серед інших потенційних домовленостей – участь російської компанії «Новатек» у проєкті зі скрапленого природного газу на Алясці, відновлення польотів американських авіакомпаній через повітряний простір Росії та співпраця у виробництві титану.

Також сторони обговорювали продаж закордонних активів «Лукойлу» інвесторам, пов'язаним із Білим домом, послаблення обмежень на експорт калійних добрив через балтійські порти та можливу передачу управління Запорізькою АЕС американській структурі. Остання могла б розподіляти вироблену електроенергію між Україною та Росією.

За інформацією FT, спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф обговорював потенційні бізнес-угоди з Володимиром Путіним під час зустрічі в Санкт-Петербурзі на початку вересня. Згодом під час його візиту до Москви журналісти помітили в блокноті запис «Business Deals» («Ділові угоди»).

Американський посадовець повідомив виданню, що представники адміністрації Трампа обговорювали економічні пропозиції як із Росією, так і з Україною. Зокрема, йшлося про повоєнне відновлення української економіки, залучення інвестицій та можливості співпраці з Москвою після завершення бойових дій.

Водночас остаточних угод сторони не уклали. Їхня реалізація залежатиме від умов мирного врегулювання та готовності американського бізнесу повернутися до Росії.

Також «Главком» писав, що Німеччина відмовилася розглядати відновлення роботи «Північного потоку-2». Попри повідомлення про американські пропозиції щодо повернення російського газу до Європи, Берлін наголосив, що сертифікація газопроводу залишається призупиненою.

Крім того, 21 жовтня «Главком» повідомляв, що після переговорів Путіна зі Стівом Віткоффом у Кремлі заявили про перспективи розширення економічної співпраці зі США. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджував, що деякі спільні проєкти наближаються до реалізації.

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Теги: нафта обмін Москва ринок бізнес

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