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Українці принесли бюджету Чехії мільярди крон: що показало дослідження

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Українці принесли бюджету Чехії мільярди крон: що показало дослідження
Наприкінці вересня 2026 року в Чехії перебували близько 391 тис. українців із тимчасовим захистом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чеський бізнес активно залучає працівників з України, частина роботодавців готується до їхнього можливого від'їзду

За перші дев'ять місяців 2025 року надходження до чеського бюджету, пов'язані з українцями під тимчасовим захистом, становили 23,2 млрд крон. Витрати на їхню підтримку за цей період сягнули 11,5 млрд крон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на чеське видання Irozhlas.

Українці працюють у більшості компаній, які наймають іноземців

Опитування охопило 314 підприємств із понад 200 працівниками. Разом ці компанії мають понад 230 тис. співробітників. Також дослідники опитали тисячу найманих працівників.

Іноземців працевлаштовують 85% опитаних підприємств. Серед компаній, які залучають працівників з-за кордону, українців наймають 71%. Для порівняння, словаки працюють у 54% таких компаній, поляки – у 18%, філіппінці – у 10%. У великих підприємствах із понад тисячею працівників частка роботодавців, які наймають іноземців, сягає 93%.

Водночас 73% опитаних компаній повідомили про нестачу працівників окремих професій або категорій. Українці особливо затребувані у виробництві та логістиці.

За оцінкою генеральної директорки кадрової агенції Hofmann Personal Габріели Грбачкової, приблизно чверть українців у Чехії працюють на посадах, які не відповідають їхній кваліфікації.

Грбачкова зауважує, що можливий від'їзд українських працівників ускладнить роботу підприємств у різних галузях. Компаніям доведеться шукати заміну на ринку, де вже зараз бракує кадрів. Серед можливих альтернатив роботодавці називають наймання людей із Філіппін.

Скільки українці приносять чеському бюджету

За даними міністерства праці Чехії, за перші три квартали 2025 року надходження до публічних бюджетів, пов'язані з українцями під тимчасовим захистом, становили близько 23,2 млрд крон. Витрати на їхню підтримку за той самий період сягнули 11,5 млрд крон. Доходи перевищили видатки майже вдвічі.

Йдеться про податки та страхові внески, які сплачують працевлаштовані українці. До витрат належать, зокрема, виплати допомоги та інші форми державної підтримки.

Наприкінці вересня 2026 року в Чехії перебували близько 391 тис. українців із тимчасовим захистом. За оцінками Європейської комісії, роботу мають близько 66% українців із таким статусом. Водночас приблизно половина працевлаштованих повідомляє, що їхня робота не відповідає здобутій кваліфікації.

Чому роботодавці не готуються до від'їзду українців

Попри залежність від іноземної робочої сили та дефіцит кадрів, лише 12% компаній, які наймають українців, уже планують, як працюватимуть у разі їхнього від'їзду. У Hofmann Personal вважають, що бізнесу варто заздалегідь оцінити ризики та підготувати альтернативні сценарії.

Грбачкова також звертає увагу на умови легального перебування українців. Якщо отримати довгостроковий статус буде надто складно, частина працівників може виїхати до інших європейських країн або опинитися в нелегальному секторі економіки.

Нагадаємо, Чехія запровадила спеціальний п'ятирічний дозвіл на довгострокове проживання для частини українців із тимчасовим захистом. Він передбачає вільний доступ до місцевого ринку праці. 

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Теги: податки бізнес Чехія українці робота українці за кордоном

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