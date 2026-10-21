Закриття дитсадка «Малятко» в Переяславі: після розголосу місцева влада змінила рішення

Садок №6 «Малятко» є єдиним дошкільним закладом на кілька мікрорайонів міста

Причиною винесення питання про закриття садочку на розгляд депутатів влада назвала економічну недоцільність через критично низьку відвідуваність закладу

Питання про закриття дитячого садочка № 6 «Малятко» в Переяславі буде знято з порядку денного сесії міської ради. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Тимур Ткаченко після консультацій із місцевою владою, інформує «Главком».

«Бачу занепокоєння батьків, отримую ваші повідомлення. За моїм дорученням провели консультації з міською владою Переяслава. Міський голова запевнив Київську ОДА, що питання про закриття закладу буде знято з порядку денного завтрашньої сесії міської ради. Тож хочу заспокоїти батьків: дитячий садочок «Малятко» продовжить працювати. Наша позиція незмінна: рішення, які стосуються дітей та їхнього майбутнього, мають ухвалюватися з урахуванням інтересів родин і громади», – наголосив очільник КОВА.

Що передувало розголосу?

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що до нього звернулися батьки вихованців закладу. За його словами, садок «Малятко» є єдиним у своєму мікрорайоні, а серед його вихованців є вразливі категорії – діти з інвалідністю, а також діти ветеранів і загиблих воїнів. Наразі в садку обліковуються 39 дітей і працюють 25 співробітників.

За словами політика, головна проблема полягає у відсутності власного укриття: під час тривог дітей водять до сусідньої школи, де умови є неналежними, через що частина родин перестала водити дітей. Гончаренко також розкритикував міську владу за відсутність укриттів на п'ятий рік війни та нагадав мерії обіцянку 2023 року не закривати заклад за жодних обставин.

Позиція міського голови Переяслава

Міський голова Переяслава Вячеслав Саулко оприлюднив відкриту відповідь на звинувачення, назвавши їх «політичною критикою». Мер наголосив, що діти не залишені в небезпеці, оскільки під час тривог користуються укриттям сусідньої гімназії № 3.

Причиною винесення питання про оптимізацію на розгляд депутатів влада назвала економічну недоцільність через критично низьку відвідуваність.

«У «Малятку» працюють 25 працівників, тоді як фактична кількість присутніх дітей значно менша за облікову. Під час окремих перевірок у закладі перебували лише троє-п'ятеро дітей, іноді – до десяти. Це питання виникло не сьогодні – воно обговорюється кілька років», – пояснив Саулко.

Щодо своєї публічної обіцянки 2023 року, Вячеслав Саулко не став її заперечувати, проте додав важливий контекст: «Так, у 2023 році я запевняв батьків, що садочок не закриватимуть. Водночас попереджав: якщо відвідуваність залишатиметься низькою, доведеться повернутися до питання оптимізації його роботи… Відтоді війна затягнулася, ситуація з відвідуваністю погіршилася, фінансове навантаження зросло. Ці обставини міська рада зобов’язана враховувати».

Влада міста також представила план розв’язання проблеми для батьків та персоналу. За словами мера, розташовані неподалік дитсадки «Берізка», «Сонечко» та «Любавонька» наразі заповнені лише на 60% і спроможні прийняти абсолютно всіх вихованців «Малятка». Працівникам же обіцяють запропонувати варіанти працевлаштування.

Вячеслав Саулко назвав заяви Гончаренка «безвідповідальним способом політичної критики» та зажадав спростувань.

«На якій підставі Ви називаєте це «виганянням дітей на вулицю»? Такі заяви створюють тривогу серед батьків і спотворюють причини розгляду питання… Конкретної допомоги у вирішенні цього питання наша громада від Вас не отримала. Тож запитую: які кроки Ви готові запропонувати для підтримки дошкільної освіти Переяславщини? Яким чином готові сприяти її фінансуванню?» – резюмував міський голова.

Саулко публічно запросив Гончаренка особисто приїхати до Переяслава: оглянути укриття, ознайомитися з фінансовими розрахунками та журналами відвідуваності, поспілкуватися з громадою і перейти до конструктивного діалогу замість обміну заявами.

Що кажуть батьки вихованців?

Заява про можливе закриття закладу викликала обурення серед батьків та місцевих жителів у соцмережах. Люди наголошують на низці проблем, з якими вони зіштовхнуться у разі ліквідації «Малятка»:

Логістичні труднощі: Батьки зауважують, що сусідні дитсадки («Берізка», «Любавонька») розташовані за 2 км від «Малятка», що створює значні незручності для родин без власного транспорту.

Незадовільний стан укриття: Житлові умови та безпека в укритті гімназії викликають занепокоєння — батьки скаржаться на сирість, плісняву та відсутність належного освітлення, що шкодить здоров’ю дітей.

Проблеми з інклюзією: Серед вихованців є діти з особливими освітніми потребами (зокрема з родин загиблих воїнів). За словами батьків, саме в «Малятку» створені умови для їхньої соціалізації, тоді як в інших закладах міста справжньої інклюзії бракує.

Відвідуваність під час війни: Містяни наголошують, що низька відвідуваність є загальною проблемою під час активних бойових дій та тривог, адже під час загрози багатьох дітей батьки залишають удома, і це не має бути підставою для закриття закладу.

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Остаточну крапку в цьому питанні має поставити Переяславська міська рада під час голосування, що заплановане на 22 жовтня.

Нагадаємо, МОН рекомендує закладам освіти заздалегідь визначити порядок роботи у разі тривалих відключень електроенергії, перебоїв із водо- та теплопостачанням. Для шкіл передбачено п’ять рівнів реагування, а для дитсадків – шість можливих режимів роботи.

До слова, у Києві в дитячих садочках в межах пілотного проєкту відкрили дев'ять груп для дітей від шести місяців. Вони працюють у пэяти районах міста – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом’янському та Шевченківському.