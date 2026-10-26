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КНДР заявила про відновлення психологічної війни з Південною Кореєю

glavcom.ua
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КНДР заявила про відновлення психологічної війни з Південною Кореєю
Міністерство оборони Південної Кореї закликало Пхеньян до переговорів, щоб знизити напруженість
фото: ЦТАК

Кім Йо Чжон: гучномовці запрацюють уздовж усього кордону до кінця жовтня

Північна Корея планує відновити пропагандистські трансляції через гучномовці на кордоні з Південною Кореєю до кінця жовтня. Паралельно Пхеньян звинуватив Сеул у фальсифікації обставин вибуху міни у демілітаризованій зоні та звернувся до Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yonhap та Reuters.

КНДР готує повернення пропагандистських трансляцій

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чжон заявила, що ситуація на південному кордоні країни є вкрай нестабільною. За її словами, Пхеньян розглядає можливість відновлення трансляцій через гучномовці вздовж усієї лінії розмежування до кінця жовтня. Згодом вона повідомила, що установки планують перевести в режим готовності протягом кількох днів.

Кім Йо Чжон назвала можливе відновлення мовлення відповіддю на дії південнокорейських військових. Пхеньян звинувачує Сеул у попереджувальних пострілах і втручанні в роботу північнокорейських військових, які облаштовують прикордонні укріплення.

Південна Корея заявляє, що попереджувальні трансляції та постріли мають змусити північнокорейських військових повертатися за демаркаційну лінію, коли вони її перетинають. Сеул назвав такі заходи законними оборонними діями та попередив про рішучу відповідь у разі реалізації погроз Пхеньяна. Водночас південнокорейська влада закликала КНДР до діалогу, щоб знизити ризик випадкового військового зіткнення. 

Гучномовці обидві країни використовували як інструмент психологічного протистояння. Південнокорейські трансляції містили новини, критику північнокорейської влади та популярну музику, зокрема K-pop. Пхеньян відповідав власними пропагандистськими повідомленнями та гучними звуками, які мали психологічно впливати на жителів прикордонних районів.

Північнокорейські гучномовці на березі річки Імджин поблизу кордону з Південною Кореєю, 20 жовтня 2026 року.
Північнокорейські гучномовці на березі річки Імджин поблизу кордону з Південною Кореєю, 20 жовтня 2026 року.
фото: Yonhap

Пхеньян звинуватив Сеул перед ООН

26 жовтня Reuters повідомило, що Північна Корея звернулася до Ради Безпеки ООН зі звинуваченнями на адресу Південної Кореї. За даними державного агентства КНДР ЦТАК, північнокорейський представник при ООН у листі заявив, що Сеул сфабрикував обставини вересневого інциденту з мінами.

Пхеньян стверджує, що південнокорейська сторона використовує вибух, щоб представити будівництво північнокорейських прикордонних укріплень як військове вторгнення. У листі КНДР також звинуватила Сеул у відкритті вогню по північнокорейських військових і попередила, що порушення суверенітету країни може спричинити заходи самооборони.

Вибух стався 21 вересня в демілітаризованій зоні між двома Кореями. Внаслідок інциденту серйозно постраждали двоє південнокорейських військовослужбовців. Сеул заявив, що причиною стали міни, встановлені північнокорейськими військовими за межами демаркаційної лінії. Командування ООН назвало встановлення міни по інший бік цієї лінії порушенням перемир’я. Пхеньян заперечує відповідальність за вибух.

Іноземні туристи спостерігають за КНДР з обсерваторії Одусан у Пхаджу, 20 жовтня 2026 року.
Іноземні туристи спостерігають за КНДР з обсерваторії Одусан у Пхаджу, 20 жовтня 2026 року.
фото: Yonhap

КНДР посилює укріплення на кордоні

Північна Корея продовжує облаштовувати прикордонну територію. Її військові прокладають тактичні дороги, встановлюють огорожі та закладають міни поблизу демаркаційної лінії. За даними Південної Кореї, цього року до робіт залучили до 7 тис. північнокорейських військових і робітників, а випадки перетину кордону фіксували близько 50 разів.

23 жовтня міністерство оборони Південної Кореї повторно запропонувало Пхеньяну провести військові переговори, щоб знизити ризик випадкових зіткнень.

Нагадаємо, у червні 2024 року Південна Корея відновила пропагандистські трансляції через гучномовці після того, як КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям на південнокорейську територію. Ефіри містили новини, політичні повідомлення та популярну музику.

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Теги: пропаганда переговори влада військові Південна Корея будівництво Північна Корея

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