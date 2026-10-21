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«Головне завдання – втримати людей, щоб відновити виробництво»: «Метінвест» назвав ключовий виклик

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Головне завдання – втримати людей, щоб відновити виробництво»: «Метінвест» назвав ключовий виклик

Металургія зараз бореться не тільки за обладнання, ми маємо зберегти наших фахівців – «Метінвест»

Українська металургія зіткнулася одночасно з кількома серйозними викликами, де головні – не лише відновленням виробництва після російських атак, а й збереженням колективів. Після зупинки підприємств через обстріли, проблеми з портами та обмеження ЄС головним викликом стає утримання кваліфікованих працівників, без яких відновити галузь буде неможливо, розповів директор департаменту корпоративних комунікацій Групи «Метінвест» Олег Давиденко під час «Діалогів з NV. Бізнес і нові виклики».

За його словами, гірничо-металургійна галузь опинилася під одночасним тиском трьох факторів: російських обстрілів, блокади чорноморських портів та торговельних обмежень Євросоюзу.

Після атак виробництво на обох українських металургійних підприємствах Метінвесту зупинилося. Два з чотирьох гірничо-збагачувальних комбінатів перебувають у простої, ще два завантажені менш ніж на 50%.

У таких умовах, зазначає Давиденко, головною проблемою стає не стільки пошук грошей на ремонт, скільки збереження професійних команд.

«Знайти кошти й відновити обладнання рано чи пізно можливо. Набагато складніше буде знайти кваліфікованих фахівців. Якщо настане момент, коли ми матимемо стіни, обладнання та гроші, але не матимемо людей, щоб відновити виробництво, – це буде катастрофа», – сказав він.

За словами Давиденка, навіть після зупинки виробництва компанія продовжує виплачувати зарплати та залучає працівників до інших робіт – розбирання завалів, оцінки пошкоджень і підготовки до відновлення підприємств.

Він наголосив, що компанія не розглядає нинішню ситуацію як просту консервацію. «Ми не говоримо про простій чи консервацію виробництва. Ми говоримо про відновлення. Ми не знаємо, коли і як це станеться, але вже сьогодні залучаємо кожного працівника до оцінювання пошкоджень і планування відновлення», – каже Давиденко.

Втрата кадрів, за його словами, матиме наслідки далеко за межами самої металургії, адже одне робоче місце у ГМК створює ще до восьми робочих місць у суміжних галузях.

Зараз у Метінвесті працюють майже 40 тис. людей, ще близько 8,5 тис. співробітників служать у Силах оборони України. Тому масова втрата кадрів у металургії може означати зростання безробіття, трудову міграцію та втрату фахівців, яких після війни буде складно повернути.

Окремим напрямом для компанії залишається повернення ветеранів до цивільної роботи. Метінвест розвиває програми адаптації, готує керівників і колективи до роботи з ветеранами та підтримує зв’язок із мобілізованими співробітниками і їхніми родинами.

Давиденко наголосив, що підготовка до майбутнього відновлення має починатися вже зараз. «Головне правило – інвестувати. І починатися будь-який інвестиційний проєкт має з першого рядка: люди та їхні компетенції. Тому потрібно вкладати в освіту та збереження фахівців», – підсумував він.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова неодноразово називали назвали найкращим роботодавцем України: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Крім того, виш компанії «Метінвест Політехніка» пропонує ветеранам пільговий вступ на перспективні інженерні спеціальності: до вишу їх приймають без екзаменів, тільки за результатами співбесіди.

Теги: гроші бізнес металургія безробіття

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