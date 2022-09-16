Санкції проти російських банків. НАЗК скаржиться на бездіяльність НБУ

Закон передбачає п’ять суб’єктів, які можуть ставити питання щодо запровадження санкцій

Національний банк України не робить подання про накладення санкцій щодо російських банків. Хоча, відповідно до законодавства, НБУ має право порушувати питання щодо запровадження обмежень. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«В Україні відсутній орган, відповідальний за накладення санкцій. У законі про санкції сказано, що п’ять суб’єктів можуть підіймати питання щодо їхнього запровадження – Верховна Рада, Кабмін, Нацбанк, СБУ та президент. Але у семи няньок – дитя без ока. У жодного з цих органів немає спроможності повноцінного аналітичного забезпечення цієї роботи. Тому і ефективність санкційної політики лишається низькою», – заявив Олександр Новіков.

За словами голови НАЗК, є багато подань від різних органів щодо накладення санкцій, але вони перетинаються між собою і їх навіть проаналізувати важко.

Раніше Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план санкцій проти РФ виконаний на 70%, тиск на агресора має посилюватися і Росія має бути визнана державою-терористкою.

Міністр юстиції України Денис Малюська раніше висловив переконання, що західні партнери вже досягли згоди у питанні передачі Україні золотовалютних резервів РФ, які наразі заморожені у країнах G7. Однак для цього потрібно розробити спеціальний юридичний механізм.

Також міністр юстиції Малюська заявив, що Україна вимагатиме від Росії виплатити щонайменше $300 млрд репарацій за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.