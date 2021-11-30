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    Прокурори вважають Пшонку найкращим очільником відомства за всю історію незалежної України

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    З 2014 року одіозний екскерівник Генпрокуратури Віктор Пшонка переховується від українського правосуддя за кордоном - Прокурори вважають Пшонку найкращим очільником відомства за всю історію незалежної України
    З 2014 року одіозний екскерівник Генпрокуратури Віктор Пшонка переховується від українського правосуддя за кордоном
    фото з відкритих джерел

    Рейтинг створювався за результатами голосування у закритій Facebook-спільноті чинних та колишніх прокурорів, а також інших дотичних до роботи відомства

    За результатами опитування, проведеного у закритій Facebook-спільноті «Прокурори України», найкращим генеральним прокурором за 30 років незалежності України більшість працівників галузі визнали одіозного Віктора Пшонку. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив блогер та телеведучий, а також колишній співробітник прокуратури Сергій Іванов.

    «У фейсбуці є закрита група «Прокурори України», яка налічує понад 10 тисяч учасників. У переважній більшості це чинні та колишні прокурори, а також інші дотичні. Напередодні професійного свята там провели опитування про найкращого прокурора за 30 років. Переміг Пшонка. З великим відривом», – зазначив Іванов.

    Блогер також додав до свого допису скриншот з результатами голосування, на якому видно, що за Віктора Пшонку, який очолював Генеральну прокуратуру України за часів президентства Віктора Януковича, проголосували 446 учасників спільноти.

    Джерело: Сергій Іванов/Facebook
    Джерело: Сергій Іванов/Facebook

    Друге місце з великим відривом посів Генеральний прокурор часів президенства Віктора Ющенка Олександр Медведько (123 голоси).

    Решта колишніх генпрокурорів отримали значно менше голосів, а чинна очільниця відомства Ірина Венедіктова має всього 12 прихильників серед членів спільноти.

    «Це все, що потрібно знати про реформу прокуратури. Вісім років у нікуди…», – підсумував Сергій Іванов.

    Нагадаємо, 2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора. Він прийшов на зміну Генеральній прокуратурі, ліквідованій у межах реформи.

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    Теги: Генпрокурор Офіс Генерального прокурора рейтинг Віктор Пшонка Сергій Іванов Ірина Венедіктова
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    Прокурори вважають Пшонку найкращим очільником відомства за всю історію незалежної України