Генпрокурор Венедіктова забрала повноваження у свого заступника

Гюндуз Мамедов буде працювати в Департаменті захисту інтересів дітей та протидії насильству і співпрацювати із Тренінговим центром прокурорів України

Гюндуз Мамедов буде працювати в Департаменті захисту інтересів дітей та протидії насильству і співпрацювати із Тренінговим центром прокурорів України

Венедіктова передала «департамент війни» під керівництво Якубовського

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту, у Гюндуза Мамедова і передала Максиму Якубовському, у якого може бути конфлікт інтересів.

На сайті Офісу генпрокурора є відповідний наказ від 29 червня.

Відомо, що Мамедов буде й надалі працювати в Департаменті захисту інтересів дітей та протидії насильству і співпрацювати із Тренінговим центром прокурорів України.

Зазначимо, що Мамєдов створив, а потім курував Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, що здійснює процесуальне керівництво у найбільш тяжких та резонансних кримінальних провадженнях. Це провадження, які пов'язані із вчиненням кримінальних правопорушень в умовах збройного конфлікту міжнародного характеру, а також злочинів щодо здійснення терористичної діяльності, посягань на територіальну цілісність України, ведення агресивної війни, злочинів, пов'язаних з серйозними порушеннями норм міжнародного гуманітарного права та грубими порушеннями прав людини.

Отже, відтепер Якубовский керуватиме Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту. Цей же департамент розслідує справу стосовно організації «Український вибір», яку очолює Віктор Медведчук. У лютому 2021 року Якубовський дав інтервʼю виданню «Цензор.Нет», у якому підтвердив, що із 2012 до 2014 року (коли звільнився із прокуратури) працював в експертному центрі, який створили при «Українському виборі» Медведчука.