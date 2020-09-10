Венедіктова призначила своїм заступником «юриста Медведчука»



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Ірина Венедіктова представила свого нового заступника

Якубовський був співробітником та однопартійцем Віктора Медведчука у 2012-2013 роках

10 вересня генпрокурорка Ірина Венедіктова представила свого заступника - Максима Якубовського, якого пов'язують з нардепом від ОПЗЖ і кумом Путіна Віктором Медведчуком.

«У четвер, 10 вересня 2020 року, генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу генерального прокурора заступника Генпрокурора – Максима Якубовського», - йдеться у повідомленні.

Ірина Венедіктова привітала новопризначеного заступника. «Я знаю Максима Вікторовича як патріота, справжнього українського офіцера, людину, яка займалася створенням військових прокуратур, була в АТО і має бойову нагороду. Тому переконана, що він підсилить наші професійні ряди», - вказала Венедіктова.

Максим Якубовський подав декларацію про доходи за 2019 рік, у якій місцем роботи або місцем майбутньої роботи вказано Офіс генерального прокурора, а посада, яку він займає чи на яку претендує, – заступник генерального прокурора.

В Офісі генпрокурора вказали, що Максим Якубовський розпочав роботу в органах прокуратури у 1996 році. У 2014 році був ініціатором відтворення системи військових прокуратур. Працював у Головній військовій прокуратурі ГПУ, був заступником головного військового прокурора, військовим прокурором Південного регіону України.

Також в Офісі генпрокурора кажуть, що у 2014-2015 роках Якубовський безпосередньо виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції. З 2018 по 2020 роки продовжив військову службу в одній з українських спецслужб.

За даними розслідування PROSUD, із прокуратурою пов’язане все професійне життя Максима Якубовського, крім двох років: з 2011 до 2013 рр він працював експертом Центру правових ініціатив «Правова держава», який пов’язаний із кумом Володимира Путіна – Віктором Медведчуком.

Саме дворічною роботою в центрі Медведчука прокурор Якубовський пояснював походження своїх статків.

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап у червні 2015 року показував відео від 2013 року: Якубовський брав участь у заході «Українського вибору» Віктора Медведчука і казав, що "ми, в «Українському виборі» вважаємо...». Крім того, він писав, що на офіційному профайлі юриста Якубовського на сайті Спілки адвокатів було вказано телефон, який збігався з номером телефону центрального офісу «Українського вибору» Медведчука.

«Слідство.Інфо» в березні 2016 року повідомляло про непомірні статки військового прокурора Південного регіону Максима Якубовського, зокрема про його автомобілі.

Восени 2015 року Максим Якубовский був одним зі 128 претендентів на посаду керівника новоствореної Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, однак він не дійшов до фіналу конкурсу.

Раніше Венедіктова звільнила Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника. На цій посаді Піскун пробув менше місяця.