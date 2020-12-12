До дверей Генпрокуратури принесли вінок

У Києві триває акція протесту, пов’язана зі «справою Шеремета»

До приміщення Офісу Генпрокурора активісти принесли вінок – це стало продовженням сьогоднішніх акцій, пов’язаних з річницею затримання ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко і медсестри парашутно-десантного батальйону Яни Дугарь. Всі троє є підозрюваними у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році. 10 грудня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи щодо них.

За повідомленням УНН, учасники акції поцікавились у правоохоронців, які були біля Офісу Генпрокурора, чи вийде до них Ірина Венедіктова. Не почувши відповіді - активісти поставили під стіни установи траурний вінок.

Як повідомляв «Главком», перед цим активісти влаштували пікет під стінами Офісу Президента, також на вулицю Банкову вони принесли з собою труну. Поліція не втручалась в перебіг подій.