Венедіктова призначила Донського в.о. керівника Департаменту у «справах Майдану»



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Фото: Цензор.нет

Прокурорів, які вимагали звільнення беркутівців зі справи розстрілу на Інститутській для обміну, у реорганізованому департаменті не буде

Олексія Донського призначили виконуючим обов’язки Департаменту, який в офісі Генпрокурора займається справами Майдану. Про це сам Донський повідомив виданню Watchers.

За словами прокурора, підрозділ зазнав невеликої реорганізації, внаслідок якої вдалось рівномірніше розподілити навантаження на прокурорів.

Раніше Донський був заступником керівника цього Департаменту. А очолював його Віктор Мисяк, проти призначення якого свого часу виступали представники потерпілих майданівців.

Як інформує Watchers у реорганізованому Департаменті Мисяка не буде.

Також там не буде і прокурорів Куцого, Шевеленка, Суботіна. Згадані прокурори брали участь у судовому розгляді щодо зміни запобіжного заходу для обміну беркутівцям, обвинуваченим у розстрілі на Інститутській, і вимагали їх відпустити з-під варти.

Зміни у керівництві та оргструктурі підрозділу були підписані Генпрокурором Іриною Венедіктовою у п’ятницю, 17 липня.

Нагадаємо, Ірина Венедіктова заявила, що середня зарплата прокурора Офісу генерального прокурора становить орієнтовно 30 тисяч гривень.