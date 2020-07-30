Піскун повертається: тричі ексгенпрокурор став радником Венедіктової

Піскун повертається: тричі ексгенпрокурор став радником Венедіктовоїдокумент
Святослав Піскун тричі очолював Генпрокуратуру
Фото: Фейсбук Святослава Піскуна
Піскуна призначено поза штатом на громадських засадах
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила ексгенпрокурора Святослава Піскуна своїм радником
Про це повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко в Facebook.
Він опублікував фото наказу Венедіктової від 27 липня. Він свідчить, що 61-річного Піскуна призначено поза штатом на громадських засадах.
Святослав Піскун обіймав посаду генпрокурора тричі - з липня 2002 року по жовтень 2003 року, з грудня 2004 року по жовтень 2005 року та з квітня по травень 2007 року.
Зазначимо, що генпрокурором Піскун був за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.
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