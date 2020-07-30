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    Піскун повертається: тричі ексгенпрокурор став радником Венедіктової

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    <span>Святослав Піскун тричі очолював Генпрокуратуру</span> - Піскун повертається: тричі ексгенпрокурор став радником Венедіктової
    Святослав Піскун тричі очолював Генпрокуратуру
    Фото: Фейсбук Святослава Піскуна

    Піскуна призначено поза штатом на громадських засадах

    Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила ексгенпрокурора Святослава Піскуна своїм радником

    Про це повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко в  Facebook.

    Він опублікував фото наказу Венедіктової від 27 липня. Він свідчить, що 61-річного Піскуна призначено поза штатом на громадських засадах.

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    Святослав Піскун обіймав посаду генпрокурора тричі - з липня 2002 року по жовтень 2003 року, з грудня 2004 року по жовтень 2005 року та з квітня по травень 2007 року.

    Зазначимо, що генпрокурором Піскун був за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

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