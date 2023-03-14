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Протести у Тбілісі: проросійські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту Грузії (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Протести у Тбілісі: проросійські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту Грузії (фото)
Правопорушників планують ідентифікувати та оштрафувати
фото: «Ехо Кавказа»

МВС Грузії вже розпочало адміністративне провадження через інцидент

Прихильники та лідери прокремлівського радикального угруповання «Альт-Інфо» та партії «Консервативний рух» зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту Грузії та спалили його. Міністерство внутрішніх справ країни відкрило справу через інцидент. Про це повідомляє «Ехо Кавказа».

Як зазначає видання, радикали провели акції «проти агентів, які намагаються втягнути Грузію в війну». Зокрема вони вимагають звільнити осіб, яких затримали у справі про заворушення в Тбілісі 5 липня 2021 року й провести референдум щодо законопроєкту про «іноагентів». У ці хвилини акція триває біля будівлі парламенту. У ній беруть участь і священнослужителі.

Протести у Тбілісі: проросійські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту Грузії (фото) фото 1

МВС Грузії вже розпочало адміністративне провадження через спалення прапору ЄС. Відомство закликає радикалів не виходити за рамки допустимих законом свободи зібрань і вираження думки.

«Міністерство внутрішніх справ, на підставі статті 174 (18-ї прима) Кодексу адміністративних правопорушень, порушило справу про адміністративне правопорушення, що передбачає наругу над офіційним символом Євросоюзу, Організації Північноатлантичного договору або іншої міжнародної організації, встановленим/вивішеним державною установою», – йдеться у повідомленні.

Правопорушників планують ідентифікувати та оштрафувати.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ відреагувало на звинувачення Грузії у причетності України до протестів у країні. 

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Теги: акція прапор референдум партії Грузія

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