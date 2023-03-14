Протести у Тбілісі: проросійські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту Грузії (фото)

МВС Грузії вже розпочало адміністративне провадження через інцидент

Прихильники та лідери прокремлівського радикального угруповання «Альт-Інфо» та партії «Консервативний рух» зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту Грузії та спалили його. Міністерство внутрішніх справ країни відкрило справу через інцидент. Про це повідомляє «Ехо Кавказа».

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Як зазначає видання, радикали провели акції «проти агентів, які намагаються втягнути Грузію в війну». Зокрема вони вимагають звільнити осіб, яких затримали у справі про заворушення в Тбілісі 5 липня 2021 року й провести референдум щодо законопроєкту про «іноагентів». У ці хвилини акція триває біля будівлі парламенту. У ній беруть участь і священнослужителі.

МВС Грузії вже розпочало адміністративне провадження через спалення прапору ЄС. Відомство закликає радикалів не виходити за рамки допустимих законом свободи зібрань і вираження думки.

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«Міністерство внутрішніх справ, на підставі статті 174 (18-ї прима) Кодексу адміністративних правопорушень, порушило справу про адміністративне правопорушення, що передбачає наругу над офіційним символом Євросоюзу, Організації Північноатлантичного договору або іншої міжнародної організації, встановленим/вивішеним державною установою», – йдеться у повідомленні.

Правопорушників планують ідентифікувати та оштрафувати.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ відреагувало на звинувачення Грузії у причетності України до протестів у країні.