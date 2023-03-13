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«Не там шукають ворогів». Україна відреагувала на шокуючі заяви грузинської влади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Не там шукають ворогів». Україна відреагувала на шокуючі заяви грузинської влади
Фото: Громадське

Олег Ніколенко: «Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю»

Міністерство закордонних справ відреагувало на звинувачення Грузії у причетності України до протестів у країні. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

«За останні кілька днів прем’єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку недружніх до України заяв. Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни. Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада», – йдеться у заяві.

Також в українському МЗС переконані, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів. «Ми високо цінуємо підтримку грузинів в той час, коли українці борються за свою незалежність. Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього», – написав Ніколенко.

Нагадаємо, прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав українських політиків та особисто президента Володимира Зеленського не втручатися у внутрішні справи його країни. Також прем'єр Грузії вкотре повторив наратив правлячої партії про те, що українські політики прагнуть втягнути Грузію у війну.

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Теги: міністр незалежність партії українці Україна влада Грузія МЗС

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