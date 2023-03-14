Захоплені демократії або що не так з владою у Грузії
Епоха кольорових революцій відійшла в минуле
Захоплені демократії – це країни, в яких організовані групи використовують демократичні механізми для збереження своєї влади. Прикладом такої демократії була Україна в епоху Януковича, Угорщина – Орбана , і точно Грузія – Іванішвілі. Особливістю такого типу демократії є те, що влада якраз зацікавлена у виборах, бо знає як їх виграти через подачки з бюджету, контроль медіа, і маніпуляції з голосуванням.
Останні заяви грузинського прем’єра по Україні – наочний доказ, що грузинська влада лежить під Кремлем. Цьому було достатньо доказів і раніше, але вперше так прямо і відкрито влада продемонструвала свою зневагу до боротьби українців і навіть якесь зловтішання, що «скоро впаде Бахмут». Сьогодні стало очевидно, що всі розмови про ЄС і НАТО в Грузії всього лише ширма для діючої влади, яка захопила грузинську демократію.
В Грузії є системна проблема, яку досі не усвідомили опозиціонери і через яку, власне, попав Саакашвілі. Грузинська опозиція з тріском програє кожні вибори починаючи з 2012 року. І, тим не менше, партія Саакашвілі організовує масштабні протести щоразу як випадає можливість. За результатами цих протестів вони вимагають вибори, які неминуче програють. В цьому і є системна проблема Грузії.
Насправді, епоха кольорових революцій відійшла в минуле, і намагання їх повторити є помилкою. Олігархи навчились адаптуватись до виборів і більше їх не бояться. Немає потреби в революції, коли влада готова на вибори, які вона й так виграє. «Активізм» тепер програє і буде програвати «захопленій демократії».
В ситуації, яка склалась в Грузії я бачу наступні кроки, які серйозно можуть її змінити:
- ЄС та НАТО мають визнати, що грузинська влада є союзником путіна, і розмови про вступ кудись є ширмою.
- Діяльність грузинської влади має бути розслідувана на предмет порушення санкцій щодо РФ (а я знаю, що вони точно заробляють на підсанкційних товарах).
- Партія Саакашвілі накінець має перестати бігати на площі, а почати ходити в народ та досягати підтримки в широких верствах. Не скинути влади, а перемогти «захоплену демократію» на демократичних виборах.
- Українська влада має зробити жорсткі заяви з вимогою до Грузії визначитись на чиїй вони стороні в війні.
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