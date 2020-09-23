«Нафтогаз» заявив про 11,5 млрд грн збитку за пів року



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Нафтогаз повідомив про свої збитки

За шість місяців 2020 року Нафтогаз перерахував до бюджету 75,5 млрд грн

Консолідований чистий збиток «Нафтогазу» за перше півріччя 2020 року склав 11,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Основні результати 6 місяців 2020 року:

видобуто 7,2 млрд куб. м і реалізовано 9,4 млрд куб. м природного газу;

відбулося суттєве падіння цін на нафту і газ;

чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 15,6 млрд грн;

загальна сума податків, сплачених до Державного бюджету, перевищила 75,5 млрд грн;

загальна сума дивідендів, сплачених «Нафтогазом» до Державного бюджету у 2020 році, склала 39,6 млрд грн, які включно з 8,5 млрд грн дивідендів, передплачених у 2019 році, склали 95% чистого прибутку за 2019 рік.

Фінансовий директор групи «Нафтогаз» Петер ван Дріл прокоментував: «У складних умовах, спричинених помітним впливом пандемії Covid-19, значним падінням цін на газ та попиту, Нафтогаз зміг забезпечити вагомий грошовий потік. Ми виплатили 39,6 млрд грн дивідендів нашому акціонеру – державі Україна. Надалі ми продовжуємо зосереджуватись на захисті наших людей та надійній операційній діяльності. Пріоритетом групи є дисципліна в управлінні капіталом, зменшення операційних витрат, а також більш ефективна операційна діяльність як складова нашої трансформації».

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