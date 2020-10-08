Керівництво «Нафтогазу» попереджали про колосальні збитки – Вітренко



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Юрій Вітренко каже, що попереджав Андрія Коболева про можливі збитки

Нещодавно група «Нафтогаз» заявила, що консолідований чистий збиток компанії за перше півріччя 2020 року склав 11,5 млрд грн

Поки керівництво «Нафтогазу» не зможе розраховувати на премії за підсумком року при таких збитках. Про це заявив колишній виконавчий директор групи компаній «Нафтогаз» Юрій Вітренко. Він додав, що його команда попереджала керівництво про можливі збитки компанії, але до їхньої думки не прислухалися, а всю команду звільнили.

Про це Вітренко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Мої коментарі? Коли я займався стратегією «Нафтогазу», ми не «планували» збитки. При цьому ми попереджали, що так може бути, пропонували конкретні кроки, щоб так не сталося. Нас не послухали і навпаки звільнили», - повідомив він.

Також Вітренко зазначив, що в нинішній ситуації «Нафтогаз» повинен брати до уваги європейські реформи і боротися з РФ, але для цього потрібні компетентні керівники.

«Тепер ми бачимо 11,5 млрд (доларів) збитків за перше півріччя і «заплановані» збитки в наступних роках. І це при тому, що оптова ціна газу в Україні вища за європейську, а наші пропозиції про те, як її знизити в ринковий спосіб , а також як заробити для України більше 17 млрд доларів, не реалізуються. Так, мені неприємно бачити, що втрачає держбюджет і споживачі переплачують за газ. Але це питання до правління «Нафтогазу», наглядової ради, прем'єр-міністру та президенту», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Вітренко повідомив, що раніше він вже говорив членам правління про те, що у «Нафтогаза» буде складна зовнішня ситуація у вигляді скорочення попиту на природний газ, проблеми з оплатою за газ для потреб населення, борги і таке інше.

Нагадаємо, що ексміністр радить гнати главу «Нафтогазу» поганою мітлою.

До слова, група «Нафтогаз» заявила, що консолідований чистий збиток компанії за перше півріччя 2020 року склав 11,5 млрд грн.

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